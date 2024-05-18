MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam Kampı’nda konuştu: “Seçimlerden başarıyla çıktık”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği kampta, belediye başkanları toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Bahçeli, gündem ile ilgili de bazı açıklamalar yaptı.

31 Mart Yerel Seçimleri için değerlendirmede bulunan MHP Lideri Bahçeli, “Partimiz ve Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde başarıya ulamıştır ve bu seçimlerden de yüzünün akıyla çıkmıştır. Somut sonuçlar, bu durumu göstermektedir. MHP, yüzde 16.64 gibi bir oy oranı ile oldukça önemli bir gelişme kaydetmeyi başarmıştır. Bazı zeka özürlülerin açısından bakınca ise partimiz yüzde 1.65 oy almış. Partimiz, 30 büyükşehir belediyesinin 28'inde ittifaktan girmiştir. Sadece iki büyükşehirde aday göstermiş olan partimizi yüzde 1.65 oy oranı ile tartıya çıkarmak aymazlıktır. Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. Partimiz 96 belde, 114 ilçe ve 8 il belediye başkanlığı kazanmıştır ve yerel yönetimlerde varlığını bir kez daha kanıtlamıştır. Başarımızı hazmedemeyenler abuk sabuk konuşmaktadır ancak milletimiz hükmünü vermiştir” ifadelerini kullandı.

“Sözümüz senet, özümüz kefildir”

Normalleşme ve siyasette yumuşama hakkında da konuşan Bahçeli, “Normalleşme ve yumuşama çağrıları lafta kalmamalıdır. Yasal, ekonomik ve sosyal reformlar asıl gündemimizdir. Çok fazla yapılacak şey var, yavaş bir şekilde hareket etmeye hakkımız yok. Bu süreç, bir nevi dürüstlük testidir. Biz ne diyorsak yaparız. Sözümüz senet, özümüz kefildir bizim. Siyasette yumuşama, sürekli ve sürdürülebilir olmalıdır ama kimse köşelerimizi törpülememizi, irademizin kırılmasını beklemesin. Yumuşama altında yumuşakça olmayacağız” şeklinde konuştu.

“Terörist Demirtaş’ın cezasına itiraz etmek millete hakarettir”

Kobani Davası hakkında da konuşan Bahçeli, “Terörü bir hak arama davası olarak görenler, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü yok saymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya çalışanlara, hoşgörü ile bakmak, tehditlerle yargıyı işlevsiz hale sokmak tükeniştir. Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına itiraz etmek ise hem millete hem de devlete ağır bir hakarettir. Bu cezaların yumuşama ortamına zarar verdiğini söylemek ise terör seviciliğidir” ifadelerine yer verdi.

“Başları ezilmeli”

Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına da değinerek “Kutuplaşma yaratanlar ve bunu besleyenler bellidir. Bizim kumpasçılarla işimiz olamaz. Komplo peşinde olanlarla da işimiz olmaz. Devlet içinde hukuk dışı yapılanması olan, kendi tarikatı dışında diğerlerini fişleyerek nifak üretenlerle de asla yolumuz kesişmez. Türkiye bir hukuk devletidir ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Kimse karanlık senaryolar üretip, gizli tanık ifadeleri ile barış ortamımızı zedelemeye kalkmamalı, buna neden olanların ise başı ezilmelidir. FETÖ türevi yapılara müsaade etmeyiz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.