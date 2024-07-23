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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kıbrıs Açıklamaları: Tarihi Mesajlar ve Tehditler

Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs'ın Türk yurdu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:50
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kıbrıs Açıklamaları: Tarihi Mesajlar ve Tehditler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kıbrıs Mesajları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Tarihi karar ve mesajımızı tekrar haykırıyorum, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur, her zaman da böyle kalacaktır" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs Türklüğünün Hakları

Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine vurgu yapan Bahçeli, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk halkının gözyaşlarının silindiğini ve Kıbrıs'taki Türk varlığının ebedi olarak güvence altına alındığını belirtti. "Kıbrıs Türklüğü, hürriyetine kavuşurken, Türk milleti adaya barışın hakim olmasıyla kesin tavrını göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Yunan Savunma Bakanı'nın İfadelerine Tepki

Bahçeli, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili "Kıbrıslı Türklerin utanç şenlikleri" ifadesine de sert tepki gösterdi. Bunun "kabalık, korkaklık, su katılmamış küstahlık" olduğunu belirtti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Bahçeli, Kıbrıs'taki egemenlik hakları ve eşit statünün tanınması gerektiğini savunurken, "Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki halk vardır ve Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır" dedi. Uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıklara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Bahçeli, Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası alanda temsil edilmesi için yoğun çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın diğer liderlerine de teşekkür etti.

Hayvan Hakları ve Hukuksal Hesaplaşma

Bazı çevrelerin MHP'ye karşı haksızlık ve iftirada bulunduğunu ifade eden Bahçeli, bu durumla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Ayrıca, hayvan hakları konusunda da partinin hassasiyetini vurguladı, "Türk milleti hayvanları sever" dedi.

Sonuç ve Kıbrıs Türklüğüne Destek

Konuşmasının sonunda Bahçeli, Kıbrıs Türklüğünün haklarının korunması gerektiğini yineleyerek, "Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir" şeklinde konuştu.

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