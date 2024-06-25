MHP Lideri Devlet Bahçeli Meclis'te rahatsızlandı! Tansiyon problemi grup toplantısını etkiledi...

Ankara'da bu yıl sıcaklar oldukça etkili bir şekilde hissediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de etkiledi. Bahçeli, grup toplantısını oturarak gerçekleştirdi ve salondan çıkarken zorlandığı görüldü. Basın mensupları, Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından dışarı çıkarıldı.

ODASINA GİDERKEN RAHATSIZLANDI

Halk TV Muhabiri Sibel Mazrek, "Konuşmasının ardından odasına gitmek üzereyken birden önündeki koltuğa yöneldiğini ve rahatsızlandığımızı düşündük. Ancak şu an için sağlık durumunun iyi olduğu ve çay içtiği bilgisi geldi" dedi.

Toplantıdan kalkarken mikrofonun açık kaldığı bir anında Bahçeli ve kurmayı arasında geçen konuşmada ise, "Şuradan çıkacağız. Destek alın, kendiniz kalkın yavaşça" ifadeleri duyuldu.

