Bist 100
10.703,63 0%
DOLAR
32,97 0,21%
EURO
35,35 -0,06%
ALTIN
2.455,79 -0,06%

MHP Lideri Devlet Bahçeli Meclis'te rahatsızlandı! Tansiyon problemi grup toplantısını etkiledi...

Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısının ardından yaşadığı tansiyon problemi, endişe yarattı. MHP liderinin oturarak yaptığı uzun konuşma ve geç başlaması dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 13:08
MHP Lideri Devlet Bahçeli Meclis'te rahatsızlandı! Tansiyon problemi grup toplantısını etkiledi...

Ankara'da bu yıl sıcaklar oldukça etkili bir şekilde hissediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de etkiledi. Bahçeli, grup toplantısını oturarak gerçekleştirdi ve salondan çıkarken zorlandığı görüldü. Basın mensupları, Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından dışarı çıkarıldı.

ODASINA GİDERKEN RAHATSIZLANDI

Halk TV Muhabiri Sibel Mazrek, "Konuşmasının ardından odasına gitmek üzereyken birden önündeki koltuğa yöneldiğini ve rahatsızlandığımızı düşündük. Ancak şu an için sağlık durumunun iyi olduğu ve çay içtiği bilgisi geldi" dedi.

Toplantıdan kalkarken mikrofonun açık kaldığı bir anında Bahçeli ve kurmayı arasında geçen konuşmada ise, "Şuradan çıkacağız. Destek alın, kendiniz kalkın yavaşça" ifadeleri duyuldu.

İLGİLİ HABERLER

Her gün bir avuç yiyen tüm gün tok kalıyor! Cayır cayır yağ yaktırıyor

Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor! ŞOK aktüel indirimi 30 Haziran'a kadar sürecek

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşadı! Ayın o günlerinde 4000 TL yardım parası verilecek

Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Köprü ve otoyollara yeni zam! Temmuz'da 4 katı artıyor

4A- 4B'liye yüzde 38 zam açıklaması! En düşük maaş 13.800 TL açıklandı! 17 Temmuz'da geliyor

100.000 TL’yi Perşembe saat 13.00’e kadar çekin! Kredi faizleri hortladı hortlayacak

Buradan kontrol etmeden sakın ev almayın! Bir kuruş ücret alınmıyor

Yeni yatak almak isteyen ŞOK'a koşuyor! ŞOK aktüel indirimi 30 Haziran'a kadar sürecek

Prim gün sayınız eksikse dert etmeyin! Hükümet devreye girdi: Düşük primle erken emeklilik mümkün

Her gün bir avuç yiyen tüm gün tok kalıyor! Cayır cayır yağ yaktırıyor

Bankalar size para vermek için yarışıyor! Aylık en az asgari ücret alabilirsiniz

65 yaş ve üzeri vatandaşlar yaşadı! Ayın o günlerinde 4000 TL yardım parası verilecek

Sıfır otomobil almak isteyene büyük şans! 400 bin TL'sini peşin ödeyen bu otomobili kapacak!

Kıvırcık saçlı iki kız arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı çıkıyor!

28 Haziran'a kadar başvurana zam yok! Bedelli askerliğe o oranda dev zam geliyor