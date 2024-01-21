MHP'nin 55 Belediye Başkan Adayını Daha Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için belirlediği 55 belediye başkan adayını duyurdu. Parti yetkili kurullarının değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlenen adaylar arasında Düzce Belediye Başkan adayı olarak Yılmaz Eser öne çıktı. Durmaz, açıklamasında adayların şeffaf bir süreçle seçildiğini ve MHP'nin güçlü kadrolarıyla yerel yönetimlerde etkili olmayı amaçladığını belirtti. Adaylar arasında yer alan isimlerin, partisinin yerel yönetim anlayışını ve vatandaşların beklentilerine uygun projelerle seçimlere katılacağını ifade etti. Açıklanan adaylar arasında Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak, ve Yalova gibi illerin yanı sıra birçok ilçenin belediye başkan adayları da bulunuyor.
İşte MHP'de açıklanan 55 adayın isimleri
Çanakkale-Ayvacık MHP Belediye Başkan Adayı: Muharrem Şahin
Çanakkale-Bayramiç MHP Belediye Başkan Adayı: Tuncay Özkaya
Çanakkale-Biga MHP Belediye Başkan Adayı: Sıtkı Keçeci
Çanakkale-Bozcaada MHP Belediye Başkan Adayı: Samet Turhal
Çanakkale-Çan MHP Belediye Başkan Adayı: Davut Karagöz
Çanakkale-Ezine MHP Belediye Başkan Adayı: Tahsin Yüksel
Çanakkale-Gelibolu MHP Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Öner Gündoğdu
Çanakkale-Gökçeada MHP Belediye Başkan Adayı: Halil Rüştü Akgün
Çanakkale-Lapseki MHP Belediye Başkan Adayı: Adem Balta
Çanakkale-Yenice MHP Belediye Başkan Adayı: Kemal Cangül
Düzce-Akçakoca MHP Belediye Başkan Adayı: Mehmet Okan Yanmaz
Düzce-Cumayeri MHP Belediye Başkan Adayı: Mustafa Koloğlu
Düzce-Çilimli MHP Belediye Başkan Adayı: İsmail Bayrak
Düzce-Gölyaka MHP Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Coşkun
Düzce-Kaynaşlı MHP Belediye Başkan Adayı: Eftal Altundal
Edirne-Lalapaşa MHP Belediye Başkan Adayı: Bedir Adıyaman
Edirne-Meriç MHP Belediye Başkan Adayı: Ahmet Durmaz
Edirne-Süloğlu MHP Belediye Başkan Adayı: Halil Özgüven
Edirne-Uzunköprü MHP Belediye Başkan Adayı: Erdoğan Orman
Giresun-Alucra MHP Belediye Başkan Adayı: Mete Metinyurt
Giresun-Bulancak MHP Belediye Başkan Adayı: Fatih Alparslan
Giresun-Çamoluk MHP Belediye Başkan Adayı: Fatih Düz
Giresun-Dereli MHP Belediye Başkan Adayı: Cihan Özdemir
Giresun-Doğankent MHP Belediye Başkan Adayı: Resul Tekin
Giresun-Espiye MHP Belediye Başkan Adayı: İbrahim Yanık
Giresun-Eynesil MHP Belediye Başkan Adayı: Barış Güdük
Giresun-Görele MHP Belediye Başkan Adayı: Hasan Ali Kodal
Giresun-Keşap MHP Belediye Başkan Adayı: Nihat Yılmaz
Giresun-Şebinkarahisar MHP Belediye Başkan Adayı: Mustafa Zahir Bakıcı
Giresun-Yağlıdere MHP Belediye Başkan Adayı: Yaşar İbaş
Isparta-Aksu MHP Belediye Başkan Adayı: Aksoy Karaduman
Isparta-Atabey MHP Belediye Başkan Adayı: Aziz Eraslan
Isparta-Eğirdir MHP Belediye Başkan Adayı: Mehmet Demirel
Isparta-Gelendost MHP Belediye Başkan Adayı: Hakan Demirtaş
Isparta-Gönen MHP Belediye Başkan Adayı: Mete Elcim
Isparta-Keçiborlu MHP Belediye Başkan Adayı: İbrahim Gündüz
Isparta-Sütçüler MHP Belediye Başkan Adayı: Kasım Kutlu
Isparta-Yalvaç MHP Belediye Başkan Adayı: Halil Hilmi Tütüncü
Kırklareli-Babaeski MHP Belediye Başkan Adayı: Hakan Arıcı
Kırklareli-Demirköy MHP Belediye Başkan Adayı: Muhlis Yavuz
Kırklareli-Lüleburgaz MHP Belediye Başkan Adayı: İbrahim Yılmaz
Kırklareli-Pehlivanköy MHP Belediye Başkan Adayı: Pınar Akyüz Şahin
Kırklareli-Pınarhisar MHP Belediye Başkan Adayı: Sabri Özcan
Kırklareli-Vize MHP Belediye Başkan Adayı: Sencer Karaman
Uşak-Banaz MHP Belediye Başkan Adayı: Aziz Bulut
Uşak-Eşme MHP Belediye Başkan Adayı: İlhan Özkan
Uşak-Karahallı MHP Belediye Başkan Adayı: Şenel Çakır
Uşak-Sivaslı MHP Belediye Başkan Adayı: Ali Çetin
Uşak-Ulubey MHP Belediye Başkan Adayı: Yorum Eskici
Yalova-Altınova MHP Belediye Başkan Adayı: Kemal Şenol
Yalova-Armutlu MHP Belediye Başkan Adayı: Mustafa Tokat
Yalova-Çınarcık MHP Belediye Başkan Adayı: Leyla Kılıç
Yalova-Çiftlikköy MHP Belediye Başkan Adayı: Yaşar Boz
Yalova-Termal MHP Belediye Başkan Adayı: Serkan Ergen