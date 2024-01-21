MHP'nin 55 Belediye Başkan Adayını Daha Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için belirlediği 55 belediye başkan adayını duyurdu. Parti yetkili kurullarının değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlenen adaylar arasında Düzce Belediye Başkan adayı olarak Yılmaz Eser öne çıktı. Durmaz, açıklamasında adayların şeffaf bir süreçle seçildiğini ve MHP'nin güçlü kadrolarıyla yerel yönetimlerde etkili olmayı amaçladığını belirtti. Adaylar arasında yer alan isimlerin, partisinin yerel yönetim anlayışını ve vatandaşların beklentilerine uygun projelerle seçimlere katılacağını ifade etti. Açıklanan adaylar arasında Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak, ve Yalova gibi illerin yanı sıra birçok ilçenin belediye başkan adayları da bulunuyor.

İşte MHP'de açıklanan 55 adayın isimleri





Çanakkale-Ayvacık MHP Belediye Başkan Adayı: Muharrem Şahin

Çanakkale-Bayramiç MHP Belediye Başkan Adayı: Tuncay Özkaya

Çanakkale-Biga MHP Belediye Başkan Adayı: Sıtkı Keçeci

Çanakkale-Bozcaada MHP Belediye Başkan Adayı: Samet Turhal

Çanakkale-Çan MHP Belediye Başkan Adayı: Davut Karagöz

Çanakkale-Ezine MHP Belediye Başkan Adayı: Tahsin Yüksel

Çanakkale-Gelibolu MHP Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Öner Gündoğdu

Çanakkale-Gökçeada MHP Belediye Başkan Adayı: Halil Rüştü Akgün

Çanakkale-Lapseki MHP Belediye Başkan Adayı: Adem Balta

Çanakkale-Yenice MHP Belediye Başkan Adayı: Kemal Cangül

Düzce-Akçakoca MHP Belediye Başkan Adayı: Mehmet Okan Yanmaz

Düzce-Cumayeri MHP Belediye Başkan Adayı: Mustafa Koloğlu

Düzce-Çilimli MHP Belediye Başkan Adayı: İsmail Bayrak

Düzce-Gölyaka MHP Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Coşkun

Düzce-Kaynaşlı MHP Belediye Başkan Adayı: Eftal Altundal

Edirne-Lalapaşa MHP Belediye Başkan Adayı: Bedir Adıyaman

Edirne-Meriç MHP Belediye Başkan Adayı: Ahmet Durmaz

Edirne-Süloğlu MHP Belediye Başkan Adayı: Halil Özgüven

Edirne-Uzunköprü MHP Belediye Başkan Adayı: Erdoğan Orman

Giresun-Alucra MHP Belediye Başkan Adayı: Mete Metinyurt

Giresun-Bulancak MHP Belediye Başkan Adayı: Fatih Alparslan

Giresun-Çamoluk MHP Belediye Başkan Adayı: Fatih Düz

Giresun-Dereli MHP Belediye Başkan Adayı: Cihan Özdemir

Giresun-Doğankent MHP Belediye Başkan Adayı: Resul Tekin

Giresun-Espiye MHP Belediye Başkan Adayı: İbrahim Yanık

Giresun-Eynesil MHP Belediye Başkan Adayı: Barış Güdük

Giresun-Görele MHP Belediye Başkan Adayı: Hasan Ali Kodal

Giresun-Keşap MHP Belediye Başkan Adayı: Nihat Yılmaz

Giresun-Şebinkarahisar MHP Belediye Başkan Adayı: Mustafa Zahir Bakıcı

Giresun-Yağlıdere MHP Belediye Başkan Adayı: Yaşar İbaş

Isparta-Aksu MHP Belediye Başkan Adayı: Aksoy Karaduman

Isparta-Atabey MHP Belediye Başkan Adayı: Aziz Eraslan

Isparta-Eğirdir MHP Belediye Başkan Adayı: Mehmet Demirel

Isparta-Gelendost MHP Belediye Başkan Adayı: Hakan Demirtaş

Isparta-Gönen MHP Belediye Başkan Adayı: Mete Elcim

Isparta-Keçiborlu MHP Belediye Başkan Adayı: İbrahim Gündüz

Isparta-Sütçüler MHP Belediye Başkan Adayı: Kasım Kutlu

Isparta-Yalvaç MHP Belediye Başkan Adayı: Halil Hilmi Tütüncü

Kırklareli-Babaeski MHP Belediye Başkan Adayı: Hakan Arıcı

Kırklareli-Demirköy MHP Belediye Başkan Adayı: Muhlis Yavuz

Kırklareli-Lüleburgaz MHP Belediye Başkan Adayı: İbrahim Yılmaz

Kırklareli-Pehlivanköy MHP Belediye Başkan Adayı: Pınar Akyüz Şahin

Kırklareli-Pınarhisar MHP Belediye Başkan Adayı: Sabri Özcan

Kırklareli-Vize MHP Belediye Başkan Adayı: Sencer Karaman

Uşak-Banaz MHP Belediye Başkan Adayı: Aziz Bulut

Uşak-Eşme MHP Belediye Başkan Adayı: İlhan Özkan

Uşak-Karahallı MHP Belediye Başkan Adayı: Şenel Çakır

Uşak-Sivaslı MHP Belediye Başkan Adayı: Ali Çetin

Uşak-Ulubey MHP Belediye Başkan Adayı: Yorum Eskici

Yalova-Altınova MHP Belediye Başkan Adayı: Kemal Şenol

Yalova-Armutlu MHP Belediye Başkan Adayı: Mustafa Tokat

Yalova-Çınarcık MHP Belediye Başkan Adayı: Leyla Kılıç

Yalova-Çiftlikköy MHP Belediye Başkan Adayı: Yaşar Boz

Yalova-Termal MHP Belediye Başkan Adayı: Serkan Ergen