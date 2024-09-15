MHP'nin Aile Kurumu Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

MHP'nin Aile Kurumu Çalıştayı Tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), aile kurumunun sağlıklı bir şekilde korunmasını ve güçlendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlediği "Aile Kurumu Çalıştayı"nı tamamladı. Çalıştayın sonuç bildirgesi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul tarafından ATO Congresium'da açıklandı.

Türk Aile Yapısındaki Değişim

Yurdakul, çalıştayda ele alınan konular arasında Türk aile yapısındaki değişim süreci ile ilgili çekirdek aile, geniş aile ve hane halkı büyüklüğü gibi başlıkların yer aldığını vurguladı. Ayrıca, demografik değişim, boşanma ve aile içindeki rollerdeki değişiklik gibi konular da detaylı bir şekilde değerlendirildi. ''Milli Güvenlik ve Beka Meselesi''

Yurdakul, Türk aile yapısının korunmasının ve işlevselliğinin artırılmasının milli güvenlik ve beka meselesi olduğunu ifade etti. Çalıştayda ele alınan risk ve tehditler arasında evlilik karşıtlığı, toplumsal medya etkileri ve aile değerlerini zedelerken cinsiyet kimlikleri arasındaki belirsizlik gibi konular da yer aldı.

Bağımlılık Sorununa Dikkat Çekildi

Yurdakul, bağımlılık sorunlarının Türkiye'deki çocuklar ve gençler için önemli bir tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı. Aile yapısındaki değişimin yan etkisi olarak yaşlıların destek ihtiyaçlarının karşılanmadığını da belirten Yurdakul, sosyal politikaların güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

İslam ve Aile

Çalıştayda ayrıca, İslam'ın aile yapısındaki rolü detaylı şekilde tartışıldı. Aile içindeki sorunların İslami kaynaklar perspektifinden ele alınarak analiz edilmesi gerektiği ifade edildi.

Yurdakul, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde öneri ve tespitlerin de yapıldığını açıkladı. Alet, aile yapısının güçlendirilmesi için kapsamlı ve etkili politikaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

MHP tarafından, "aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" amacıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, ATO Congresium'da düzenlenen çalıştayın, sonuç bildirgesini açıkladı.

MHP tarafından, "aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" amacıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, ATO Congresium'da düzenlenen çalıştayın, sonuç bildirgesini açıkladı.

MHP tarafından, "aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" amacıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, ATO Congresium'da düzenlenen çalıştayın, sonuç bildirgesini açıkladı.

MHP tarafından, "aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" amacıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, ATO Congresium'da düzenlenen çalıştayın, sonuç bildirgesini açıkladı.

MHP tarafından, "aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" amacıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, ATO Congresium'da düzenlenen çalıştayın, sonuç bildirgesini açıkladı.

MHP tarafından, "aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" amacıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, ATO Congresium'da düzenlenen çalıştayın, sonuç bildirgesini açıkladı.