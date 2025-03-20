MHP'nin Bayramlaşma Programı Açıklandı

MHP, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere siyasi partilerle bir araya gelecek. Partinin bayramlaşma programı, 31 Mart Pazartesi günü yapılacak.



Bayramlaşma kabul heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak. Ayrıca, bayramlaşma heyetinde Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal da bulunacak.



Program, MHP'nin ilk bayramlaşma kabulü ile saat 09.00'da başlayacak. İlk olarak DSP heyeti kabul edilirken, AK Parti heyeti 09.50'de, DEM Parti heyeti ise 10.35'de MHP'yi ziyaret edecek.



Bayramlaşma süreci, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile devam edecek. MHP heyetinin, söz konusu partilere de aynı saatlerde bayramlaşma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.