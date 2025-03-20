MHP'nin Bayramlaşma Programı Açıklandı

MHP, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 31 Mart'ta siyasi partilerle bayramlaşma yapacak. Program detayları belli oldu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:38
MHP'nin Bayramlaşma Programı Açıklandı

MHP, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere siyasi partilerle bir araya gelecek. Partinin bayramlaşma programı, 31 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Bayramlaşma kabul heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak. Ayrıca, bayramlaşma heyetinde Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal da bulunacak.

Program, MHP'nin ilk bayramlaşma kabulü ile saat 09.00'da başlayacak. İlk olarak DSP heyeti kabul edilirken, AK Parti heyeti 09.50'de, DEM Parti heyeti ise 10.35'de MHP'yi ziyaret edecek.

Bayramlaşma süreci, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile devam edecek. MHP heyetinin, söz konusu partilere de aynı saatlerde bayramlaşma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Gençlere Seslendi
2
Muharrem İnce, İBB'yi Ziyaret Etti: İmamoğlu'na Destek Açıklamalarıyla Gündeme Geldi
3
Malatya'da Yıpranmış Kur'an-ı Kerimler Yenileriyle Değiştiriliyor
4
Ömer Çelik: CHP'nin iddiaları darbecilikle eşdeğer
5
Aydın'da Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonunda 3 Tutuklama
6
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 49,617'ye Ulaştı
7
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!