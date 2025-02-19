MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda 21. Dönem Başvuruları Başladı

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönemi nisan ayında öğrencilerini bekliyor. Başvurular 12 Şubat-16 Mart tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:30
MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda 21. Dönem Başvuruları Başladı

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Eğitimleri Başlıyor

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açılacak olan Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönemi, nisan ayında kapılarını gençlere açacak. Bu yıl, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi ve daha birçok disiplin üzerine eğitim verilecek.

Başvuru Süreci ve Katılım Şartları

12 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında alınacak başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş arasında olmak şartı aranıyor. Tercihen yabancı dil bilgisi olan adaylar, MHP bünyesinde oluşturulacak mülakat heyeti tarafından değerlendirilecek.

Eğitim Programında Neler Var?

21. dönemde katılacak öğrencilere, uzman akademisyenler tarafından siyaset, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, iletişim ve medya gibi geniş bir yelpazede dersler verilecek. Eğitim süreci toplam 11 hafta sürecek ve dersler, MHP Genel Merkezi'nde bulunan Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimli sınıflarda gerçekleştirilecek.

Geçmiş Dönemler ve İstatistikler

Bahçeli, bu okulu "Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez" olarak tanımladı. Bugüne kadar 701 katılımcı, Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan mezun oldu.

Yürütme ve Destek

Okulun faaliyetleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu başkanlığında yürütülmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Emlak Konut'tan Orta Gelir Grubuna Yönelik 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
6
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!