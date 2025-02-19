MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda 21. Dönem Başvuruları Başladı

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Eğitimleri Başlıyor

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açılacak olan Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönemi, nisan ayında kapılarını gençlere açacak. Bu yıl, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi ve daha birçok disiplin üzerine eğitim verilecek.

Başvuru Süreci ve Katılım Şartları

12 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında alınacak başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş arasında olmak şartı aranıyor. Tercihen yabancı dil bilgisi olan adaylar, MHP bünyesinde oluşturulacak mülakat heyeti tarafından değerlendirilecek.

Eğitim Programında Neler Var?

21. dönemde katılacak öğrencilere, uzman akademisyenler tarafından siyaset, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, iletişim ve medya gibi geniş bir yelpazede dersler verilecek. Eğitim süreci toplam 11 hafta sürecek ve dersler, MHP Genel Merkezi'nde bulunan Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz isimli sınıflarda gerçekleştirilecek.

Geçmiş Dönemler ve İstatistikler

Bahçeli, bu okulu "Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez" olarak tanımladı. Bugüne kadar 701 katılımcı, Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan mezun oldu.

Yürütme ve Destek

Okulun faaliyetleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu başkanlığında yürütülmektedir.