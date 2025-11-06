MHP Salihli 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyaretlerine Kemerdamları'nda Başladı

MHP Salihli, 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimiz Sohbet' programıyla Kemerdamları Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:47
MHP Salihli 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyaretlerine Kemerdamları'nda Başladı

MHP Salihli 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyaretlerine Kemerdamları'nda Başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Türkiye genelinde başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimiz Sohbet" temalı ziyaret programları kapsamında sahaya indi.

Programın ilk durağı Kemerdamları Mahallesi oldu. Teşkilat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem ülke gündemini hem de yerel sorunları değerlendirdi.

Katılımcılar

Ziyaretlere, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, KAÇEP İlçe Başkanı Esra Temel, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gündem ve Talepler

Toplantılarda "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Gündemi" başlıkları altında değerlendirmeler yapıldı; vatandaşların görüş ve talepleri dinlendi ve yerel sorunlara ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı.

Açıklamalar

Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ziyaretlerin amacını şöyle özetledi: "Derdin Derdimizdir" ve "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleriyle MHP teşkilatının toplumun farklı kesimlerine ulaşarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmasının hedeflendiğini belirtti. "Biz de bu kapsamda Kemerdamları Mahallemizi ziyaret ettik" dedi.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak partinin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizde terörün tamamen bittiği, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü güne kadar durmadan çalışacağız. Halkımızın desteği ve inancı, bizim en büyük gücümüzdür. MHP teşkilatları, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla milletimizin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ise ziyaretlerin süreceğini belirterek, kendilerini ağırlayan Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ve mahalle halkına teşekkür etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SALİHLİ İLÇE TEŞKİLATI, GENEL BAŞKAN DEVLET BAHÇELİ’NİN...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SALİHLİ İLÇE TEŞKİLATI, GENEL BAŞKAN DEVLET BAHÇELİ’NİN TALİMATIYLA TÜRKİYE GENELİNDE BAŞLATILAN "HAYIRLI GÜNLER KOMŞUM" VE "DERDİN DERDİMİZ SOHBET" TEMALI ZİYARET PROGRAMLARI KAPSAMINDA SAHAYA İNDİ.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SALİHLİ İLÇE TEŞKİLATI, GENEL BAŞKAN DEVLET BAHÇELİ’NİN...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
5
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
6
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek