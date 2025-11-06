MHP Salihli 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyaretlerine Kemerdamları'nda Başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Türkiye genelinde başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimiz Sohbet" temalı ziyaret programları kapsamında sahaya indi.

Programın ilk durağı Kemerdamları Mahallesi oldu. Teşkilat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem ülke gündemini hem de yerel sorunları değerlendirdi.

Katılımcılar

Ziyaretlere, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, KAÇEP İlçe Başkanı Esra Temel, yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Gündem ve Talepler

Toplantılarda "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Gündemi" başlıkları altında değerlendirmeler yapıldı; vatandaşların görüş ve talepleri dinlendi ve yerel sorunlara ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı.

Açıklamalar

Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ziyaretlerin amacını şöyle özetledi: "Derdin Derdimizdir" ve "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleriyle MHP teşkilatının toplumun farklı kesimlerine ulaşarak vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmasının hedeflendiğini belirtti. "Biz de bu kapsamda Kemerdamları Mahallemizi ziyaret ettik" dedi.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak partinin sahada olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizde terörün tamamen bittiği, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü güne kadar durmadan çalışacağız. Halkımızın desteği ve inancı, bizim en büyük gücümüzdür. MHP teşkilatları, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla milletimizin yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek ise ziyaretlerin süreceğini belirterek, kendilerini ağırlayan Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ve mahalle halkına teşekkür etti.

