MHP Tokat'ta 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı — Kılıç ve Topsakal Konuştu

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programında Tokat'ta bir araya geldi. Etkinlik Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlendi.

Kılıç: Terörsüz Türkiye vicdan ve tarih davasıdır

"Terörsüz Türkiye davası sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda bir vicdan ve tarih davasıdır" diyen Filiz Kılıç, toplantıların birincisini Erzurum, ikincisini İstanbul, üçüncüsünü Tokat'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıç, "Tokat'tan tüm Türkiye'ye, Türkistan'a, Türk diyarlarına ve tüm dünyaya seslenmek istiyoruz" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ses, milletin sesidir. Bu ses, vatanın sesidir. Bu ses, bin yıllık kardeşliğimizin sesidir. Bu ses, Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışmanın gür sesidir. Tokat'tan doğacak bu milli ruh, ülkemizin dört bir yanına kadar ulaşacak inşallah."

Kılıç, "Her köye, her sokağa her ocağa birliğin, dirliğin, kardeşliğin ve huzurun ateşinin taşınacağını" vurguladı ve ekledi: "Çünkü biz, çünkü siz, çünkü hepimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kanımızın son damlasına kadar mücadele ederek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevisi ile Sünnisi ile Kürt'ü ile Türk'ü ile doğusuyla, batasıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hepimiz eşitiz, hepimiz biriz hepimiz kardeşiz. Bu vatanı bölmek isteyenlere karşı tek yumruk, tek yürek, tek bileğiz."

Geçmişten aldıkları güçle Tokat'tan bir kez daha haykırdıklarını söyleyen Kılıç, "Terörsüz Türkiye için birliğimizi, kardeşliğimizi ve irademizi koruyacağız. Öyle değil mi değerli hemşehrilerim, dava arkadaşlarım? Terörsüz Türkiye davası sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda bir vicdan ve tarih davasıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, liderleri Devlet Bahçeli'nin bu davayı yüreğinde taşıdığını belirterek: "Onun için Terörsüz Türkiye demek, onun cümleleriyle 'muazzam bir aklın, muharrik bir ahlakın, mutena bir sabrın, muhteşem ve müteyakkız bir mücadelenin iman ve iradeyle yoğurulması' demektir." dedi. Kılıç ayrıca, "Zatıalileri yaklaşık 9 ay önce terör konusunda tarihi çağrıda bulunmuş" ifadesini tekrar etti.

Kılıç, MHP'nin terörü sadece güvenlik sorunu olarak görmediğini, kapanması gereken toplumsal bir yara olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Topsakal: 'Terörsüz Türkiye ve milli beraberlik' bir 'biz olma' çağrısıdır

Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Türkiye'nin doğunun Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu vurguladı ve "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'mız, kıymetli liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 'Terörsüz Türkiye ve milli beraberlik' çağrısı, 'biz olma' çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

Topsakal, "Çünkü terör, bölünme demektir, fitne demektir, kardeşin kardeşi öldürmesi demektir, düşman olması demektir." diyerek, liderin sözlerinden aktararak: "Genel Başkanı'mız diyor ki 'Terörsüz Türkiye olmadan, büyük Türkiye ideali kuramazsınız.' Güven olmaz, geleceğe ümitle bakamazsınız."

Topsakal, terör örgütlerinin sadece dağlarda olmadığını, büyük güçlerin oyun masalarında da rol oynadığını belirtti ve şunları söyledi: "Büyük Türkiye bu oyunları bozacak kudrete sahiptir. Bugün sınır ötesinde yaptığımız operasyonlar, içeride sağlanan milli birlik ruhu, bu köhnemiş oyunların bozulduğuna en açık delildir."

Topsakal, ayrıca sürecin bir devlet projesi olduğuna dikkat çekip: "Genel Başkanımızın Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak gündeme getirmesinin temel dayanağı, büyük Türkiye olmak için Misakımilli'den sayılan Kürt kardeşlerimizi, dünyamızı ateşe atan, bizim coğrafyamızda kan kusan uluslararası güçlere yem etmeme meselesidir. İsrail'in elinden oyuncakları alma meselesidir."

Topsakal, fedakar şehitler ve gazilerin emeğinin kutsal olduğunu vurgulayarak, "Bu kutsalın garantisi Milliyetçi Hareket Partisinin bizatihi kendisidir." dedi ve tüm şehit ve gazilere minnet belirtti.

Katılımcılar

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar, Tokat, Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat'tan il ve ilçe başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programında konuşma yaptı.