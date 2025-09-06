MHP Van'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: Milli Birlik ve Dayanışma

MHP Van'da 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' toplantısını düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temasıyla düzenlediği 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' toplantısının dördüncüsünü Van'da gerçekleştirdi. Toplantı Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Durmaz: Hiçbir tavize izin yok

Toplantının Divan Başkanlığını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatıyla sürdürülen buluşmaların Van etabını gerçekleştirdiklerini belirtti. Durmaz, bölgedeki fitne girişimlerine dikkat çekerek Türk milletinin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemini vurguladı.

Durmaz, partinin kuruluşundan bu yana milletin huzuru, devletin bekası ve milli birliğin öncelikleri olduğunu belirterek, Genel Başkan Bahçeli'nin 'Kürt de bizimdir, Alevi de bizimdir. Biz hep birlikte Türk milletiyiz. Biriz, beraberiz, kardeşiz, çok büyük bir aileyiz.' sözlerini hatırlattı.

Durmaz ayrıca 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesinde ve 1 Ekim 2024 tarihinde başlatılan süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında terörle mücadele ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hiçbir kısmında terör örgütüyle pazarlık veya taviz olmayacağına dikkat çekti.

'Terörsüz Türkiye hedefinin hiçbir yerinde terör örgütüyle pazarlık ve teröre verilmiş bir taviz yoktur.'

Terörün mali ve manevi faturası

Durmaz, Türkiye'nin yaklaşık 50 yıla yakın süredir terörle mücadele ettiğini, bu süreçte hem manevi hem de maddi ağır kayıplar verildiğini söyledi. Terör nedeniyle on binlerce şehit verildiğini, ocakların söndüğünü ve ülkenin kalkınma kaynaklarının terörle mücadeleye yönlendirildiğini ifade etti.

Ancak Durmaz, Türk milletinin bin yıllık kardeşlik iradesiyle bölünmeye ve kardeş kavgalarına izin vermediğini vurguladı.

Akçay: Süreç pazarlık değil, hukuk inisiyatifi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerinin demokratik ve hukuki meşruiyet içinde faaliyet göstermesi gerektiğini belirtti. Akçay, 'Terörsüz Türkiye' çağrısının günübirlik bir söylem değil, devlet aklıyla pekişmiş tarihi bir yönelim olduğunu söyledi.

Akçay, sürecin pazarlık, arka kapı veya imtiyaz içermeyeceğini vurgulayarak, 'Bu, aracısız, aralıksız, bagajsız, pazarlıksız ve gizli gündemsiz bir süreçtir.' dedi.

Konuşmasında terör yüzünden boşalan köylerin yeniden canlandığını, bölgenin yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle tanıştığını ve güven tesis edildikçe yatırım ve üretimin artacağını kaydetti. Ayrıca 'Terörün gölgesi çekildikçe yatırımın ışığı büyür.' ifadesini kullandı.

PKK, SDG ve bölgesel uyarılar

Akçay, PKK'nın feshi ve silah bırakma çağrısının örgütün tüm bileşenlerini kapsadığını belirtti. Suriye'deki PKK uzantısı SDG'ye yönelik eleştirilerde bulunan Akçay, 10 Mart 2025 tarihli mutabakattan kaçınmanın bölgeyi istikrarsızlaştıran bir adım olduğunu ve bunun İsrail merkezli hesaplara hizmet edebileceğini ifade etti.

Akçay, 'Terörsüz Türkiye hedefi başarılı olacaktır. Türkiye'yi büyüteceğiz, iç cephemizi kuvvetlendireceğiz, kardeşliğimizi pekiştireceğiz.' diyerek sürece olan kararlılığı yineledi.

Osmanağaoğlu: Tarihi buluşma ve jeopolitik tahkimat

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Van'daki toplantıyı sadece yerel bir etkinlik değil, 'Terörsüz Türkiye' mefkuresinin gerçekleşmesine dair tarihi bir buluşma olarak niteledi. Osmanağaoğlu, sürecin yalnız iç barışı değil aynı zamanda jeopolitik bir tahkimatı da hedeflediğini vurguladı.

Osmanağaoğlu, terör örgütlerinin varlığının 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' hedeflerinin önünde engel olduğunu belirterek, bu engelin kökten ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti ve kışkırtmaların birlikte yok edileceğini söyledi.

Katılımcılar ve kapanış

Toplantıda ayrıca MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıksever ve MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp birer konuşma yaptı. Etkinliğe MHP milletvekilleri, belediye başkanları, Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak il teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmalar ortak olarak, Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve hukuk temelinde terörle mücadelesini sürdüreceği; 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için taviz verilmeyeceği ve sürecin hem iç huzur hem de bölgesel istikrar için hayati önemde olduğu mesajlarını taşıdı.

