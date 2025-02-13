MHP ve Gelecek Partisi Liderlerinden Birlik Mesajı: Berat Kandili Kutlaması

MHP Lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na Berat Kandili Tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Berat Kandili’ni tebrik etti.

Görüşmenin Detayları

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Davutoğlu'na gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kandil kutlamasının yanı sıra, Ahmet Davutoğlu’nun TBMM'deki grup konuşmasında ilettiği geçmiş olsun dilekleri de tekrar gündeme geldi.

Görüşme sırasında, son dönemdeki gelişmelerin ele alındığı ve Gazze konusunda karşılıklı yapılabileceklerin istişare edildiği belirtildi. İki lider, önümüzdeki süreçte Gazze ve benzeri konularda devam edecek olan görüşmelerin önemine vurgu yaptı.