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MHP ve Gelecek Partisi Liderlerinden Birlik Mesajı: Berat Kandili Kutlaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'nu arayarak Berat Kandili'ni kutladı ve Gazze konusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:24
MHP ve Gelecek Partisi Liderlerinden Birlik Mesajı: Berat Kandili Kutlaması

MHP Lideri Bahçeli'den Davutoğlu'na Berat Kandili Tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Berat Kandili’ni tebrik etti.

Görüşmenin Detayları

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin Davutoğlu'na gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kandil kutlamasının yanı sıra, Ahmet Davutoğlu’nun TBMM'deki grup konuşmasında ilettiği geçmiş olsun dilekleri de tekrar gündeme geldi.

Görüşme sırasında, son dönemdeki gelişmelerin ele alındığı ve Gazze konusunda karşılıklı yapılabileceklerin istişare edildiği belirtildi. İki lider, önümüzdeki süreçte Gazze ve benzeri konularda devam edecek olan görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

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