MHP ve İYİ Parti'den Ek Zam ve Kadın Çalışanlara Yönelik Talepler

TBMM Genel Kurulunda MHP ve İYİ Parti'nin talepleri dikkat çekti. Ek zam, refah payı ve kadın çalışanların hakları gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:47
MHP ve İYİ Parti'den Ek Zam ve Kadın Çalışanlara Yönelik Talepler

TBMM Genel Kurulu'nda Kritik Değerlendirmeler

TBMM Genel Kurulu'nda MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, ek zam ve refah payının kalıcı olarak düzenlenmesini istediklerini belirtti. Kılıç, ayrıca gelir vergisinin adaletli bir şekilde düzenlenmesini vurgulayarak, herkesin kazancına orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi'nden Zam Eleştirisi

Selçuk Özdağ, Türkiye'nin sürekli zamlarla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları yüzde 44,4 artmışken, memurlara yalnızca yüzde 11, emeklilere yüzde 15 zam verileceğini belirtmekte." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den Gündem Değerlendirmesi

Buğra Kavuncu, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle alakalı davanın zaman aşımına uğradığını aktararak, bu durumun ciddi bir rahatsızlık uyandırdığını belirtti. Ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sosyal medya üzerinden tehdit edilmesini kınayarak, TBMM Başkanlığı'nın bu duruma karşı kendiliğinden bir tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

MHP'den Aile Yılı Yansımaları

Kılıç, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini belirterek, Türk aile yapısının korunması ve aile birliğinin güçlendirilmesi için kamudaki kadın çalışanlara yönelik iyileştirmelerin hayata geçirilmesi gerektiğini iletti. Ayrıca, doğum yapan kamu görevlilerinin çalışma sürelerinin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ek Göstergenin Yükseltilmesi Talebi

Kılıç, "Ek göstergenin 3600'e çıkarılacağı sözü unutulmamalıdır." şeklinde de bir hatırlatma yaptı. Kadın çalışanlar için zararlı koşullardan korunma, kreş ve bakımevi hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini de ekledi.

CHP'den Tepki ve Kırmızı Kart Eylemi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partilerinin taleplerini desteklemek için TBMM'de kırmızı kart göstererek, emeklilerin ve asgari ücretlilerin maruz kaldığı zamlara dikkat çekti. Emir, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerini değerlendirerek, zarar gören kesimlerin haklarını savunmaya devam ettiklerini ifade etti.

AK Parti'den Barış Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gazze'nin özgürleşmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ve milletin hakem olarak her zaman seçimini yaptığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan CHP milletvekilleri, ayağa kalkarak ellerindeki kırmızı kartı gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan CHP milletvekilleri, ayağa kalkarak ellerindeki kırmızı kartı gösterdi.

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MHP ve İYİ Parti'den Ek Zam ve Kadın Çalışanlara Yönelik Talepler

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