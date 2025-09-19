MI6 'Sessiz Kurye' ile güvenli mesajlaşma platformu kurdu

MI6'dan 'Sessiz Kurye' ile güvenli mesajlaşma platformu

Anonim ajan ve muhbir başvuruları için tasarlandı

İngiltere dış istihbarat servisi MI6, İngiltere adına casusluk yapmak isteyen ya da bilgi sızdırmak isteyenlerin kimliğini açığa çıkarmadan kullanabileceği mesajlaşma uygulaması Sessiz Kurye (Silent Courier)'nin kurulduğunu duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, platformun terörizm ve İngiltere'ye karşı düşmanca tutum konularında bildiklerini anlatmak isteyenlerin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Platformun nasıl kullanılacağına dair bilgilerin MI6'nın YouTube hesabındaki videoda paylaşılacağı kaydedildi. Açıklamada, uygulamaya girmek isteyen muhbirlere özel bir internet tarayıcısı indirme, güvenilir bir VPN yükleme ve kendi adlarına olmayan bir telefon kullanma tavsiyesi verildi.

Açıklamada, MI6 Başkanı Sir Richard Moore'un Sessiz Kurye'yi bugün İstanbul'da tanıtacağı; servisinin yeni ajanlar bulmak ve İngiltere'nin güvenliğini baltalamaya çalışanlarla mücadele kapsamında dark web ortamında resmen varlık kurduğu ifade edildi.

Benzeri bir platformun Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından da bulunduğu hatırlatılırken, ABD ile İngiltere arasında güvenli iletişim için Google ile bir ortaklık kurulduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise, 'Dünya değişirken karşı karşıya kaldığımız tehditler de çeşitleniyor. İngiltere'nin hasımlarının bir adım önünde olduğundan emin olmalıyız. Şimdi istihbarat teşkilatlarımızın çabalarını son teknoloji ile destekliyoruz. Böylece MI6, Rusya'da ve tüm dünyada yeni casuslar bulabilecek.' ifadelerine yer verdi.