Miami Gardens Camisi'ne Bakan Uraloğlu'ndan Anlamlı Destek

Miami Gardens Camisi'ne Ulaşım Bakanı'ndan Destek

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami Gardens Camisi, önemli bir hediyeyle sevindirildi. Camideki bir ihtiyaç olan avizeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından temin edildi.

İmam Samra'dan Açıklama

Caminin imamı Abdul Hamid Samra, Bakan Uraloğlu'nun camiyi ziyaretinin ardından iki güzel avize hediye ettiğini belirtti. Samra, "Bakan Uraloğlu geçtiğimiz aylarda ABD temasları sırasında camimizi de ziyaret etmişti. Bu anlamlı ziyaretten sonra mescidimize iki güzel avize hediye etti," dedi.

Caminin Önemi

Miami Gardens Camisi, 1983 yılında inşa edilmiş ve 2015 yılında tadilatla genişletilmiştir. Samra, bu caminin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir merkez olarak hizmet verdiğini vurguladı. Camii, Güney Florida'daki Müslüman topluluğun en büyük ibadet alanlarından biri konumunda.

Dini ve Sosyal Etkinlikler

Cami, farklı inançlara mensup bireylerin katılımıyla dinler arası etkinlikler düzenleyerek toplumu bir araya getiriyor. Ramazan ayında dini liderler ve yerel yönetim temsilcileri ile iftar sofralarında buluşarak dostluk bağlarını güçlendiriyor.

Bakan Uraloğlu’nun Jestine Övgü

İmam Samra, Türk yetkililerin camiyi ziyaret etmesinden duyduğu onuru ifade ederek, “Bu jesti çok nazik ve düşünceli bir davranıştı. Toplumumuz, bu değerli katkısından dolayı büyük bir minnettarlık ve gurur duydu,” dedi.

Bakan Uraloğlu'nun Mesajı

Bakan Uraloğlu ise ziyaret ve bağışla ilgili olarak, "Türkiye olarak, birlik ve dayanışma anlayışımızı her yerde yaşatmaya devam edeceğiz. Camiler sadece ibadet mekanları değil, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği çatılar," ifadesini kullandı.