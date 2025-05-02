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Miart Gallery, İstanbul'da 'Bronzun Yeni Çağı' Sergisiyle Kapılarını Açtı

Miart Gallery, ünlü sanatçı Lorenzo Quinn'in eserleriyle İstanbul'daki yeni galerisini açtı, sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:14
Miart Gallery, İstanbul'da 'Bronzun Yeni Çağı' Sergisiyle Kapılarını Açtı

Miart Gallery, İstanbul’da Bronzun Yeni Çağı Sergisi ile Açıldı

Miart Gallery, Londra’dan sonra İstanbul’da iki yeni galerisini ünlü heykeltıraş Lorenzo Quinn’in Bronzun Yeni Çağı solo sergisi ile açtı. Bu sergi, Quinn’in bugüne kadarki en büyük solo sergisi olma özelliğini taşıyor ve sanatçının farklı disiplinlerden ortaya koyduğu 80 parçalık bir koleksiyon düzenlenerek izleyiciyle buluştu.

Sergi, insanlık, sevgi, bütünleşme ve birlik temalarını merkeze alarak güçlü bir hikaye sunmayı amaçlıyor. Sanatseverler, Four Seasons Residences ve Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'da bu ilham verici eserlerle tanışma fırsatı buldular.

Irem Deniz: Sanatın Evrensel Potansiyeli

Miart Gallery’nin kurucusu Irem Deniz, basın toplantısında İstanbul’a ve Türkiye’ye sanat adına bağlılığını vurguladı ve şunları kaydetti: "Miart Gallery London'ı uluslararası başarılı bir şekilde büyüttükten sonra, bu vizyonu İstanbul'a taşımak benim için bir hayaldi. İstanbul, tarih ve hikaye dolu bir sanat eseri."

Deniz, Quinn’in eserlerinin farklı kültürlerden insanlara hitap edebilme yeteneğine dikkat çekerek, "Türkiye'deki sanat izleyicisiyle bunu buluşturmak, hayalimin en anlamlı karşılığı oldu," diyerek Quinn’in İstanbul’da en çok takip edilen sanatçılardan biri olduğunu belirtti.

Yeni Fırsatlar ve Sanatçı Temsili

Deniz, Quinn’in eserlerindeki denge faktörünün fiziksel olarak da ön planda olduğunu ve birçok eserin kendi ağırlığıyla durduğunu ifade etti. "Sanatımızı teşvik edeceğiz, yeni eserler sipariş almaya devam edeceğiz," diyen Deniz, farklı sanatçılarla çalışma talebinin artığını belirtti.

Lorenzo Quinn’in Sanat Anlayışı

Lorenzo Quinn, serginin uzun süredir hayalini kurduğunu ve İstanbul’da daha fazla zaman geçireceğini paylaşarak, "Sosyal medyada sürekli buraya gelmelisin diyordular. Ben de burada ilk kez sergilenen eserlerimi ve insanlığın birliğini temsil eden eserleri seçtim," dedi.

Quinn, sanatta birlik ve bağlantının önemine değinerek, "Sanatımın siyasi olmamasını istiyorum. Bunun yerine sevgi ve birlik mesajı vererek insanlara dokunmak istiyorum," ifadelerinde bulundu. Ayrıca, Türkiye’de 'takılabilir sanat' anlayışıyla bir mücevher koleksiyonu yapacağını da açıkladı.

Kamusal Sanat ve Toplumsal Sorumluluk

Quinn, sanatın toplum için bir sorumluluk taşıdığını dile getirerek, "Covid-19 döneminde yaşananları sanata dönüştürdüm ve elde edilen gelirleri 'Sınır Tanımayan Doktorlar' kurumuna bağışladım," şeklinde konuştu. Sanatın sadece estetik bir olgu değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve katkı sağlama biçimi olduğuna inandığını vurguladı.

Sergi, haziran ayının sonuna kadar görülebiliyor.

Miart Gallery London, İstanbul'daki iki yeni galerisinin açılışını ünlü heykeltıraş Lorenzo...

Miart Gallery London, İstanbul'daki iki yeni galerisinin açılışını ünlü heykeltıraş Lorenzo Quinn'in "Bronzun Yeni Çağı" solo sergisiyle gerçekleştirdi. Miart Gallery kurucusu İrem Deniz (sağda) ve sanatçı Lorenzo Quinn (solda), açıklamalarda bulundu.

Miart Gallery London, İstanbul'daki iki yeni galerisinin açılışını ünlü heykeltıraş Lorenzo...

Miart Gallery London, İstanbul'daki iki yeni galerisinin açılışını ünlü heykeltıraş Lorenzo Quinn'in "Bronzun Yeni Çağı" solo sergisiyle gerçekleştirdi. Miart Gallery kurucusu İrem Deniz (sağda) ve sanatçı Lorenzo Quinn (solda), açıklamalarda bulundu.

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