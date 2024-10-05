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Michel Khleifi İstanbul'da Sinemaseverlerle Buluştu

Filistinli yönetmen Michel Khleifi, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde sinemanın hafızaya etkisi üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:23
Michel Khleifi İstanbul'da Sinemaseverlerle Buluştu

Michel Khleifi İstanbul'da Sinemaseverlerle Buluştu

Ödüllü Filistinli yönetmen Michel Khleifi, İstanbul Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalinde sinemaseverlerle bir araya geldi. Ustalık sınıfı eğitimi vererek katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

Sinemanın Hafızası Üzerine Düşünceler

Grand Pera Emek Sahnesi'nde, festival başkanı Faysal Soysal moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, dünya sinemasındaki ortak çalışma noktaları ve Khleifi'nin sanatsal yolculuğu üzerine sohbet edildi. Yönetmen, ilham aldığı eski filmlerin, kendisine nasıl bir vizyon sunduğunu açıkladı.

Khleifi, "Bir filme başlarken genellikle eski eserleri incelerim. 1930'lu yıllara ait yapıtlar bile bana arkadaş gibi gelir. Sinema bir sentez sanatıdır. Amacım, eski filmleri yeniden üretmek değil, onlardan yeni bir sentez yaratmaktır." dedi.

Senaryonun Önemi

Khleifi, senaryo yazımının film üretimindeki kritik rolünü vurgulayarak, "Senaryo yazmak, bir filmi yönetme sürecinde çok önemli bir noktadır. Detaylı yazılmış bir senaryo, yönetmenliğin daha kolay olmasını sağlar." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, "Ben Filistin’de, 1948 olaylarını yaşamadım; bu yüzden insanların duygularını yansıtarak belgesel ve kurmaca arasındaki duvarı aşmaya çalıştım. Şiirsel bir anlatım şekli geliştirmeye özen gösterdim." diyen Khleifi, kadın duygusu üzerine kurguladığı tüm projelerinde bu yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti.

İzleyicilere Düşünme Alanı

Khleifi, sinemanın izleyiciye düşünme fırsatı sunduğunu, televizyon ise zamanla aşırı tekrardan dolayı unutkanlık yarattığını ifade etti: "Film, belgesel de olsa izleyiciye düşünme alanı açar. Televizyondaki tekrarlar izleyiciyi düşünmekten alıkoyar. Sinemanın verimli tarafı, hafıza yaratmaktır. Televizyon ise unutkanlık yaratıyor." dedi.

Khleifi, filmlerinde hafıza, toprak ve kadın gibi temalara yer vererek, bu imgelerin yaşadığı topraklardan silinmemesi için çaba gösterdiğini belirtti. "Biz, içimizde geleceğe doğru umutlarımızı taşıyoruz. İnsani yanımızı yaratıcı tutmamız gerekiyor" diye vurguladı.

Etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi. 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali gala programıyla yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde ödüllerini dağıtacak.

Ödüllü yönetmen Michel Khleifi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera Emek...

Ödüllü yönetmen Michel Khleifi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ustalık sınıfı eğitimi verdi.

Ödüllü yönetmen Michel Khleifi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera Emek...

Ödüllü yönetmen Michel Khleifi, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ustalık sınıfı eğitimi verdi.

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