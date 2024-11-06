Michigan'da Başkanlık Seçimi Sonuçları: Harris Trump'a Yenildi

Michigan'da Seçim Sonuçları Açıklandı

ABD'de, Demokrat yönetimin Gazze'deki olaylara gösterdiği destek nedeniyle tepkilerin yükseldiği Michigan eyaletinde, başkanlık seçimi sonuçları belli oldu. Bu seçimde, Demokrat aday Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında mağlup oldu.

Seçim Verileri ve Sonuçlar

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Michigan'da Trump, 15 delegeyi kazanarak önemli bir başarı elde etti. Eyalet, yaklaşık 250 bin Arap Amerikalı ve Müslüman'a ev sahipliği yapıyor.

2020 seçimlerinde, Demokratların adayı Joe Biden rakibi Trump'tan 154 bin 188 oy daha fazla alarak galip gelmişti. Ancak bu seferki seçimde, Biden-Harris yönetiminin Gazze'deki politikasına yönelik artan tepkiler, seçmenlerin tercihini etkiledi.

Seçim Sisteminin İşleyişi

ABD başkanlık seçimi, seçmenlerin destekledikleri partinin delegelerine oy vermesi üzerine kuruludur. Her eyaletin belirli bir delege sayısı vardır ve bu toplam 538 delege, "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistem aracılığıyla dağıtılır. Başkan olmak için, adayı 270 delegeye ulaşmalıdır.

Michigan'da yaşanan bu sonuçlar, ülke genelinde Demokrat adaylara yönelik tepkilerin arttığını ve seçmen davranışlarının değiştiğini göstermektedir.