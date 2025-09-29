Michigan'da kilise saldırısı: 2 ölü, 8 yaralı

Michigan'ın Grand Blanc kentinde pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; saldırgan polis tarafından öldürüldü.

GÜNCELLEME: Ölü ve yaralı sayısı güncellendi; yetkililer ek detaylar paylaştı.

Olayın ayrıntıları

ABD'nin Michigan eyaletindeki Grand Blanc kentinde, bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını bildirdi.

İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın ardından kilisede yangın çıktığını ve bunun nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Polis, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmek üzere öldürüldüğünü açıkladı.

Güvenlik ve soruşturma

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini aktardı. Soruşturma sürüyor.

