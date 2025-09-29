Michigan'da kiliseye silahlı saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Grand Blanc kentinde, pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Yerel polis, saldırganın kilisenin kapısına aracıyla geldiğini ve ayine katılanlara ateş açtığını bildirdi. Olay sırasında kilisede yangın çıktığı, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

Saldırganın kimliği ve müdahale: Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırganı Burton kasabasından 40 yaşındaki Thomas Jacob Sanford olarak açıkladı. Polis yetkilisi William Renye, Sanford'ın iki ABD bayrağı asılı bir pikapla kiliseye gelip araçtan çıktıktan sonra ateş açtığını söyledi. Yetkililer, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından takip edilip yaklaşık 8 dakika içinde vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Polis, kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiğini aktardı.

Soruşturma ve resmi açıklamalar

FBI, olayı 'hedef alınmış bir şiddet eylemi' olarak nitelendirirken, saldırganın motivasyonuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından saldırının Hristiyanlara yönelik 'hedef alınmış bir saldırı' olduğunu savunarak eyalet ve yerel yetkililere tam destek verileceğini belirtti.

Soruşturma sürüyor; yetkililer olayla ilgili daha fazla bilgi elde etmek için çalışıyor ve resmi açıklamalar bekleniyor.