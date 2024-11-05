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Michigan'da Müslüman Aktvistlerin Seçim Mücadelesi

Michigan'daki Müslüman gruplar, Harris'i cezalandırmak için seçim kampanyası yürütüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:34
Michigan'da Müslüman Aktvistlerin Seçim Mücadelesi

Michigan'da Harris Karşıtı Müslüman Hareketler

Farah Khan, Harris'i Terk Et Hareketi Eş Başkanı, seçimlerin son günlerine kadar Michigan'da faaliyetlerini sürdürdü. Khan, "Trump'ın başkanlığındaki 4 yıl, Gazze'deki bir günlük acı etmez. Harris'i yenmenin..." dedi.

Dearborn'da Seçim Çalışmaları

Dearborn, ABD'deki Arap Amerikan toplumunun merkezi olarak biliniyor ve burada yaklaşık 250 bin Müslüman seçmen yaşıyor. Harris'i Terk Et hareketinin kampanyası, bu bölgede yoğunlaşmış durumda.

Siyasi Mesajlar ve Duygular

Khan, Harris'in kaybetmesinin, siyasi arenaya soykırım mesajı göndereceğini belirtiyor. Ayrıca, "Demokratlar kırmızı çizgiyi aştı, oyumuzu aldılar ve bizi arkadan bıçakladılar." ifadesini kullandı.

Trump Dönemi ve Gazze Üzerine Yargılar

Khan, Cumhuriyetçi aday Donald Trump döneminde Müslümanların ülkeye girişi üzerinde yasak ve ırkçı uygulamalar olduğunu kabul etmesine rağmen, "Eğer Harris'i yenmenin sonucu Trump'ın başkanlığıysa, buna razıyız." sözleriyle durumu özetledi.

Toplumun Duyguları

Ömer Muhammed, Dearborn'da kafe-restoran işletiyor ve Müslüman toplumun Gazze'deki duruma karşı büyük bir öfke beslediğini belirtti. Ayrıca, siyasi meselelerin sıkça tartışıldığını ifade etti.

Alternatif Görüşler

Ali isimli bir Dearborn sakini, her iki partinin de Gazze konusunda yalan söylediğini savunarak, "Harris ve Trump, savaşı durdurmak istediklerini söylüyorlar ama bunun üzerinde çalışmıyorlar." dedi.

Bir diğer Dearborn sakini Zayd Salim, bu seçimde oy kullanmayacağını belirtti ve iki ana adaya yönelik "Daha az kötü diye bir şey yoktur. İkisi de büyük kötü." sözleriyle eleştirisini dile getirdi.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde en dikkatle izlenen yerlerden Michigan eyaletinde, başarısız Gazze...

ABD'deki başkanlık seçimlerinde en dikkatle izlenen yerlerden Michigan eyaletinde, başarısız Gazze politikası nedeniyle Demokrat Partiyi cezalandırmak isteyen bazı Müslüman aktivistler, son ana kadar seçim çalışmalarına devam etti. Dearborn’da kafe-restoran işleten Mardin kökenli bir aileden gelen Ömer Muhammed, AA muhabirine açıklama yaptı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde en dikkatle izlenen yerlerden Michigan eyaletinde, başarısız Gazze...

ABD'deki başkanlık seçimlerinde en dikkatle izlenen yerlerden Michigan eyaletinde, başarısız Gazze politikası nedeniyle Demokrat Partiyi cezalandırmak isteyen bazı Müslüman aktivistler, son ana kadar seçim çalışmalarına devam etti. Dearborn’da kafe-restoran işleten Mardin kökenli bir aileden gelen Ömer Muhammed, AA muhabirine açıklama yaptı.

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