Michigan'da Seçim Sonuçları: Gazze'ye Tepki Cumhuriyetçilere Yaramış Olabilir

Demokratların Seçim Kaybı ve Gazze Tepkisi

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn kasabasında, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri büyük yankı uyandırdı. Özellikle kasabanın nüfusunun %55'inin Orta Doğu kökenli olduğu göz önüne alındığında, seçim sonuçlarının ardında yatan nedenler dikkat çekiyor.

Gazze Soykırımı ve Seçim Sonuçları

Dearborn sakinlerinden Mohammad Abudrabo, "Gazze'de devam eden soykırımın seçim sonuçlarında büyük rol oynadığını düşünüyorum." diyerek Demokratların durumu hakkında eleştirilerde bulundu.

Abudrabo, "Demokratların %60'tan fazlası soykırıma karşı çıkıyor. Sadece politik bir mesele olarak bile neden soykırımı durdurmuyorsunuz? Bu hiç mantıklı değil," şeklinde devam etti. Abudrabo, partinin kendini yenilemesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Meselesi Süregeldi

Başka bir Dearborn sakini Ali Altimi, Gazze'deki olayların Demokratların kaybında "%100 rol oynadığını" ifade ederek, "Seçimleri kim kazanırsa kazansın, burada Müslüman Arap toplumu için Filistin, en büyük mesele olmaya devam edecek" dedi.

Altimi, aynı zamanda, Müslüman olmayanların bile savaşlara gönderilen milyarlarca dolardan rahatsız olduğunu belirtti ve Donald Trump'ın seçilmesinin ardından ekonomik istikrarı sağlaması umudunu dile getirdi.

Toplumun Donald Trump'a Bakışı

Seçim sonrası gelen yorumlar arasında yer alan Nina ismini kullanan bir Dearborn sakini, Trump'ın ülkeyi ileriye götüreceğine inandığını belirterek, "Mutlu duygular içindeyiz çünkü Trump geri döndü. Ülkeyi iyileştireceğini biliyoruz ve gerçekten çok mutluyuz," dedi.