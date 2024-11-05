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Michigan'da Seçim Tehdidi: Gözaltına Alındı

ABD'nin Michigan eyaletinde Trump'ın kazanması durumunda saldırı tehdidinde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 23:35
Michigan'da Seçim Tehdidi: Gözaltına Alındı

Michigan'da Seçim Tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde, 60. başkanlık seçimlerine dair gergin bir olay yaşandı. Bir kişi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçimi kazanması durumunda saldırı düzenleyebileceğini bildirdi.

Gözaltı İşlemi

25 yaşındaki zanlı, CNN'in haberine göre, söz konusu tehdit nedeniyle gözaltına alındı. Yetkililer, zanlının gün içinde hakim karşısına çıkarılacağını açıkladı. Seçim Süreci Devam Ediyor

ABD'de başkanlık seçimleri için oy verme işlemleri sürerken, bu tür tehditlerin ortaya çıkması endişe yaratıyor. Yetkililer, herhangi bir olayın önüne geçmek için gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

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