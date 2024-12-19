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Miçotakis, AB'den Ortak Savunma İçin Daha Fazla Kaynak Talep Etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'nin savunma güçlerini artırarak daha fazla kaynak ayırması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:08
Miçotakis, AB'den Ortak Savunma İçin Daha Fazla Kaynak Talep Etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak bir savunma programı için daha fazla kaynak ayırması gerektiğini vurguladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne girişinde değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, AB'nin jeopolitik ve savunma yeteneklerini artırması gerektiğini belirtti.

Miçotakis, yaptığı açıklamada, "Avrupa, kesinlikle ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı. Bu sayede karşılaşabileceğimiz her türlü tehdidi kendi başımıza bertaraf edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Avrupa'nın güvenliğini artırma çabalarının önemine vurgu yaparken, AB üyeleri arasında savunma konusunda daha fazla işbirliği gerekliliğini de öne çıkardı.

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