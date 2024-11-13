Miçotakis, Avrupa Enerji Piyasasını Güçlendirme Çağrısında Bulundu

Miçotakis, Avrupa Enerji Piyasasında Reform Gerekliliğine Dikkat Çekti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa'daki enerji fiyatlarının düşmesi için iç enerji piyasasının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında konuşan Miçotakis, iklim kriziyle mücadelede Avrupa Birliği'nin (AB) rolünü değerlendirdi.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha belirgin hale geldiğine dikkat çeken Miçotakis, bu duruma karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynakları konusunda öncü olduğunu belirten Başbakan, buna rağmen enerji fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu kaydetti.

Miçotakis, iklim kriziyle mücadelede yasal düzenlemeler ve denetimlerin önemine değinerek, enerji fiyatlarının düşmesi için Avrupa'nın iç enerji piyasasının ve enerji ağlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, iklim krizinden etkilenen vatandaşlar için daha fazla maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.