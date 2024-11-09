Miçotakis: Türkiye ile İlişkilerde İstikrar Şart!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, her iki halkın da yararına olacağını belirtti.

Miçotakis, Budapeşte’de yapılan Avrupa Birliği gayriresmi zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ilişkilerde "normalleşme" hedefinin esas olması gerektiğini vurguladı.

Görüşmeler Olumlu Gelişiyor

Başbakan, Atina’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan Bakan Yorgos Yerapetritis arasındaki görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini, ancak hala bazı temel konularda uzlaşma sağlanamadığını ifade etti.

"Türkiye ile ilişkilerimizde istikrarlı bir ortamın korunması, her iki halkın da yararına olacaktır," diyen Miçotakis, aynı zamanda ABD’nin yeniden başkanı seçmesi üzerine Avrupa'nın ABD ile ilişkilerde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan-ABD İlişkileri Güçleniyor

Miçotakis, Yunanistan ile ABD ilişkilerinin yeni dönemde sağlam bir zeminde ilerlediğini, bu ilişkinin stratejik bir derinliğe sahip olduğunu da kaydetti. Ayrıca, söz konusu ilişkinin, iki ülke arasında imzalanan beş yıllık süreyi kapsayan bir savunma anlaşması ile güvence altına alındığını belirtti.