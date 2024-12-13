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Miçotakis ve Al Sani Suriye Gelişmelerini Görüştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Katar Emiri Al Sani ile Suriye'deki gelişmeleri telefonda değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:09
Miçotakis ve Al Sani Suriye Gelişmelerini Görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, bugün Suriye'deki son gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Görüşme sırasında Miçotakis, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini vurguladı. Ayrıca, Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerekliliğine de dikkat çekti. Bu önemli konular, uluslararası diplomasi açısından büyük bir öneme sahip olmaya devam ediyor.

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