Miçotakis: Yunanistan, İsrail ile Stratejik Ortaklığını Sürdürüyor

Miçotakis, BM 80. Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ortaklığını sürdürdüğünü ve Gazze'ye acil insani yardım çağrısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:45
BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze vurgusu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ülkesinin İsrail ile stratejik ortaklığını sürdürdüğünü açıkladı.

Miçotakis, konuşmasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun silahlı çatışma döneminin yaşandığını belirterek, acil harekete geçilmezse derinleşen istikrarsızlık ve artan şiddetin vahim sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Bu aciliyetin hiçbir yerde Gazze'den daha belirgin olmadığını söyledi.

Başbakan, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in kendini savunma yönündeki tutumunu savunduğunu aktarırken; aynı zamanda hiçbir askeri hedefin binlerce çocuğun ölümünü, bir milyonun üzerinde Filistinlinin Gazze Şeridi'nden zorla uzaklaştırılmasını veya Filistin halkının yaşadığı insani acıları mazur gösteremeyeceğini vurguladı.

Miçotakis, Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ortaklığı sürdürdüğünü ancak bunun açık ve samimi şekilde konuşmaya engel olmadığını belirterek, bu tür bir davranışın İsrail'in çıkarlarına zarar vereceğini ve uluslararası desteğinin erozyona uğrayacağını ifade etti.

Başbakan, ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin dönüşü olmayan bir durum oluşturduğunu söyledi ve en önemli önceliklerin gereksiz öldürmelere son verilmesi ile Gazze'ye geniş ölçekli, sürdürülebilir insani yardım sağlanması olduğunu dile getirdi.

