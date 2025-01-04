Microsoft, 2025'te Yapay Zeka Destekli Veri Merkezlerine 80 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Microsoft'tan Dev Yatırım Planı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri kurmak amacıyla yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyor.

Yapay Zeka, Elektriğin Yerini Alıyor

Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, "Amerikan Yapay Zekası için Altın Fırsat" başlıklı blog yazısında, yapay zekanın bu çağın elektriği olduğunu vurguladı. Smith, önümüzdeki 4 yılın Amerika'nın ekonomik başarısının temel taşlarını oluşturabileceğini belirtti.

İnovasyon ve Üretkenliğe Davet

Smith, yapay zekanın ekonominin her alanında inovasyonu teşvik etme ve üretkenliği artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. ABD'nin güçlü yönlerini artırması ve uluslararası iş birlikleri ile bu yeni teknoloji dalgasında öncü olma fırsatına sahip olduğunu söyledi.

Küresel Yapay Zeka Yarışında Liderlik

Smith, ABD'nin özel sermaye yatırımları ve şirket inovasyonları aracılığıyla küresel yapay zeka yarışında öncü olduğunu aktardı. Microsoft'un 2025 mali yılında yapay zeka modellerini eğitmek ve dünya genelinde yapay zeka ile bulut uygulamaları geliştirmek amacıyla veri merkezleri kurmayı planladığını duyurdu.

ABD'ye Bağlılık ve Ekonomik Güven

Smith, bu yatırımın yarısından fazlasının ABD'de gerçekleştirileceğini ve bunun da şirketin ABD'ye olan bağlılığını ile Amerikan ekonomisine duyduğu güveni yansıttığını ifade etti.

Özel Sektöre Destek Vurgusu

Smith, ABD'nin kamu politikası önceliğinin özel sektörü desteklemek olduğunu ve özel sektörün ağır düzenlemelerle yavaşlatılmaması gerektiğini belirtti. Yapay zeka bileşenlerinin güvenliğinin sağlanması için pragmatik bir ihracat politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı, bu sayede şirketlerin büyümesi ve müttefik ülkelere güvenilir tedarik sunulması mümkün olabilecektir.