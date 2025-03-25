Microsoft, Siber Güvenlikte Yapay Zeka ile Devrim Yaratıyor

ABD'li teknoloji devi Microsoft, siber güvenlik ekiplerinin karşılaştığı zorlayıcı ve tekrarlayan görevleri hafifletmek amacıyla Security Copilot hizmetine 11 yeni yapay zeka temelli araç ekleyeceğini açıkladı.

Microsoft'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, güvenlik hizmeti Security Copilot'un, yapay zeka sistemleri ile entegre çalışan bir dizi araçla geliştirildiği ifade edildi.

Bu yeni yapıların, siber güvenlik ekiplerine otonom bir şekilde yardımcı olabilmesi adına tasarlandığı ve özellikle bazı zorlayıcı görevlerde etkin rol oynayacağı vurgulandı. Açıklamada, eklenen 11 yeni yazılım bileşeninin 6'sının nisan ayında deneme sürümü ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtildi.

Yeni yapay zeka araçlarının; oltalama tespiti, veri kaybı uyarılarını işleme, kritik olayları önceleme ve güvenlik açıklarını izleme gibi önemli görevleri yerine getireceği ifade edildi.