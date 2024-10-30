Microsoft'un Geliri ve Karı Üç Aylık Dönemde Yükselişte

Microsoft'un Üç Aylık Mali Sonuçları

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un gelir ve net karı, 2023 mali yılı ilk çeyreği olan temmuz-eylül döneminde kayda değer bir artış gösterdi. Şirket, bu dönemde mali takvimine göre 30 Eylül'de kapanan bilançosunu açıkladı.

Gelir ve Kar Rakamları

Buna göre, Microsoft'un geliri yıllık bazda %16 artışla 65,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde şirket, 56,5 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu performans, piyasa beklentilerini de geride bıraktı.

Net kar ise %11’lik bir artış ile 24,7 milyar dolara yükseldi. Geçen yılki net kar ise 22,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Hisse Başına Kar ve Bulut Geliri

Microsoft'un hisse başına karı, bu dönemde 2,99 dolardan 3,30 dolara yükseldi. Ayrıca, Akıllı Bulut geliri de %20 artarak 24,1 milyar dolara çıktı. Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde edilen gelir ise %33 oranında artışla beklentileri aştı.

Çalışmalara Yönelik Yorumlar

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, bilanço ile ilgili değerlendirmesinde, yapay zekanın dönüşümün iş süreçleri üzerindeki etkilerini vurguladı. Nadella, "Yapay zeka platformlarımızı kullanarak müşterilere yeni büyüme ve operasyonel destek sağlıyoruz, bu sayede fırsatlarımızı genişletiyor ve yeni müşteriler kazanıyoruz," şeklinde ifadelerde bulundu.