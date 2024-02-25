Midilli Adası'nda göçmen operasyonu: 110 düzensiz göçmen ele geçirildi

Sahil Güvenlik ekipleri, “MORAD-12” Mobil Radar sistemiyle lastik bot içinde kaçak göçmenleri Ayvalık açıklarında saptadı ve müdahale etti.

24 çocuk ve 44 kaçak göçmen, “KB-4510” Sahil Güvenlik botunun bölgeye gelmesiyle yakayı ele verdi.

Bir grup kaçak göçmenin lastik botla seyahat ettiği haberini alan ekipler, “TCSG-61” Sahil Güvenlik Gemisiyle lastik bota müdahale etti ve içindeki 30 göçmen ve 12 çocukla birlikte yakaladı.

İnsani ihtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenler, Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığından alınarak İl Göç İdaresine teslim edildi.