Midilli Adası'nda göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı: 2 kişi tekneden suya düştü

Düzensiz göçmenlerin bindiği bir tekne Midilli Adası'nda kayalıklara vurdu. Çarpmanın etkisi ile 3 kişi denize savruldu. Denize düşen 3 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Midilli Adası'nda göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı: 2 kişi tekneden suya düştü
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Yunan medyası göçmenlerin bulunduğu teknenin kayalıklara çarptığını duyurdu. Düzensiz göçmenleri taşıyan 60 kişilik tekne Midilli Adası'na yaklaşırken kayalıklara vurduğu bilgisi aktarıldı.

Kayalıklara çarpan teknedeki 3 kişi denize düştü. Denize düşen göçmenlerden 2'si ölü olarak bulundu. Kurtarma ekipleri kayıp olan 3'üncü kişiyi aramayı sürdürüyor.

60 kişiden 57 kişinin adaya ulaşması ile birlikte göçmenler ekiplerin yönlendirmesi ile Ada'da bulunan göçmen bürosuna götürüldü. Kayıp kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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