Midye Zehirlenmesi: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner — 3 ve 6 Yaşındaki Çocuklar Hayatını Kaybetti

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

Almanya'nın Hamburg kentinden İstanbul'a tatil için gelen ve midye yedikten sonra zehirlenen Böcek ailesinin durumu hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan ailenin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve olayın ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Güner'in açıklamasından öne çıkan bölüm şöyle:

"Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Ailenin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyor; tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz"

Yetkililer, anne ve babanın tedavilerine yoğun bakımda devam edildiğini bildirirken, olayla ilgili soruşturma ve sağlık kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

