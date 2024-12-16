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Mihriban Aliyeva, Erdoğan'ın 'Sarı Gelin' Eşliğini Paylaştı

Mihriban Aliyeva, Erdoğan'ın 'Sarı Gelin' türküsünde Ferhat Göçer'e eşlik ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:11
Mihriban Aliyeva, Erdoğan'ın 'Sarı Gelin' Eşliğini Paylaştı

Mihriban Aliyeva'dan Anlamlı Paylaşım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Aliyeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sarı Gelin' türküsünde sanatçı Ferhat Göçer'e eşlik ettiği görüntüleri paylaştı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Aliyeva'nın Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve kalp emojileri dikkat çekti. Görüntüler, Erdoğan'ın katıldığı bir programda 'Sarı Gelin' türküsünde Ferhat Göçer'e eşlik etmesini içeriyordu.

Erdoğan'ın Erzurum Programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gerçekleşen 'Gençlerle Buluşma' programında, sanatçı Göçer'in seslendirdiği bazı şarkı ve türkülere de eşlik etmişti. 'Sarı Gelin' türküsü, bölge insanı tarafından uzun yıllardır sevilen bir eser olarak biliniyor.

Bu tür geleneksel eserler, hem Anadolu hem de Azerbaycan kültüründe önemli bir yere sahip.

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