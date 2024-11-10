Mikati: 'İsrail ile Ateşkese Varmak İstiyoruz'

Lübnan Başbakanı Mikati'den Önemli Açıklamalar

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktı.

Ateşkes Çağrısı

Mikati, yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkese varılması gerektiğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının önemini vurguladı. Lübnan'ın güneyinde yalnızca devletin silahının bulunmasını istediklerini belirtti.

Devlete Bağlılık Vurgusu

Lübnan Başbakanlık Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, Mikati, Riyad'da yaşayan Lübnan vatandaşlarıyla bir araya geldi. Burada, "Devletin kontrolüne girmesi gereken bir fırsat var," diyerek, bu fırsatı değerlendireceklerini ifade etti. Ayrıca, ülkenin kurtarılması için çaba göstereceklerini dile getirdi.

Gelecek Umutları

Mikati, "Zor bir dönemi en kısa sürede aşarak ateşkese varmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, uluslararası kararların uygulanmasını ve ordunun güneydeki varlığının güçlendirilmesini umuyoruz," dedi. Ayrıca, meşru silahlar dışında başka silahların bulunmaması gerektiğine de dikkat çekti.

Çatışmalara Dair Son Durum

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaların yanı sıra 23 Eylül tarihinden bu yana Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine ile başkent Beyrut'un güneyine saldırılar düzenliyor. İsrail, Hizbullah'ın, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini talep ediyor.

Uluslararası Gelişmeler

Yedioth Ahronot gazetesi, ismini paylaşmadığı bazı İsrail siyasi yetkililerine dayanarak, Lübnan ile ateşkes olasılığının tartışıldığını öne sürdü. Ancak, her iki taraftan da bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.