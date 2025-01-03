Mike Johnson, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Olarak Yeniden Seçildi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tekrar meclis başkanı seçilerek koltuğunu korumayı başardı. Johnson, Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilen ilk oylamada gerekli olan 218 oya ulaşarak yeniden başkan oldu.

Oylama Sonuçları

219 üye sayısıyla Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis’te, Johnson’ın seçimi kazanması dikkat çekti. Oylamada Demokrat Parti adayı Hakeem Jeffries 215 oy alırken, Minnesota’nın Cumhuriyetçi üyesi Tom Emmer sadece 1 oyla sınırlı kaldı.

Eleştiriler ve Zorluklar

Geçtiğimiz ay, Joe Biden yönetimi ile gerçekleştirilen Kongre'deki bütçe görüşmeleri esnasında, özellikle Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlar konusunda tavizler verdiği iddiaları ile bazı Cumhuriyetçilerden eleştiriler alan Johnson’ın yeniden seçilmesinin zor olabileceği değerlendiriliyordu.

Oylamada, Texas temsilcisi Keith Self, Kentucky temsilcisi Thomas Massie ve Güney Carolina temsilcisi Ralph Norman, Johnson'a karşı çıkacaklarını ilan etmişti. Oylama öncesi Johnson, kameralardan uzak olan Self ve Norman ile buluşarak ikna etmeyi başardı.

Cumhuriyetçilerin Çoğunluğu

ABD'deki 2022 ara seçimlerinden sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele alan Cumhuriyetçiler, Ocak 2023'teki başkanlık seçimlerinde tarihî bir olayla karşı karşıya kalmıştı. O dönemde, Kevin McCarthy’yi başkan olarak seçmek için tam 15 kez oylama yapılmıştı.

Meclis’teki 435 sandalyenin 219'unu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, şimdi de Mike Johnson ile başkanlık görevini sürdürüyor.