Mikeno Gazze Sularına Girdi: Küresel Sumud Filosu Ablukayı Aştı

Mikeno Gazze sularına girdi: Küresel Sumud Filosu abluka iddiası

Geminin konumu, aktivist açıklamaları ve müdahale iddiaları

Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan filosunun takip sistemine göre Mikeno adlı geminin Gazze sularına girdiğini duyurdu.

Filonun internet sitesinde paylaşılan takip verilerine göre Mikeno, Gazze'ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta bekliyor ve geminin bir süredir hareket etmediği görülüyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mikeno adlı geminin Gazze karasularına girerek ablukayı aştığını" belirtti. Tunç, "Bu fiili olarak ablukanın kırıldığı anlamına geliyor. Yıllardır insanların kırılamaz dediği ve İsrail'in çok büyük bir güç ile karadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'nin içerisine Mikeno gemimizi ulaştırmanın sevincini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca bu durumun "İsrail'in kağıttan bir kaplan olduğu" anlamına geldiğini vurgulayarak, "En önemlisi zihinlerdeki ablukayı kırdık. Bundan sonra özgür Gazze'de, ablukanın kırılmış olduğu Gazze'de kardeşlerimize kucaklaşacağımız günlerin yakın olduğunu ümit ederek herkesi selamlıyorum." dedi.

Global Sumud Filosu Delegasyonu üyesi Tülay Gökçimen, Mikeno'ya müdahale olmadığını, ancak bir İsrail botunun yaklaşması sonrası aktivistlerin telefonlarının çaldığını ve geminin küçük olduğu için yoluna devam ettiğini söyledi.

Filonun Gazze organizatörü Noelia Fernández, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Mikeno'nun Gazze kıyılarından yaklaşık 7 mil, yani bir saatten biraz daha az uzaklıkta olduğu haberini aldıklarını belirtti.

Bu arada bazı aktivistler, Mikeno'nun Gazze sularına girdikten sonra İsrail donanma unsurları tarafından saldırıya uğradığını öne sürerken, Sumud Filosu'nun resmi hesabından herhangi bir saldırıya ilişkin bilgi paylaşılmadı.