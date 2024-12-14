Mikheil Kavelaşvili Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı Seçildi

Mikheil Kavelaşvili Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı Oldu

Gürcistan, tarihin yeni bir sayfasını açarak eski milli futbolcusu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili'yi 6. cumhurbaşkanı olarak seçti. Ülke tarihinde ilk kez, cumhurbaşkanının belirlenmesi için parlamentodaki 300 kişilik Seçim Kurulu toplandı.

Oylama Sonuçları

Gürcistan Seçim Merkezi Komisyonu'nun düzenlediği oylamada, 2016'dan bu yana milletvekilliği görevini yürüten Kavelaşvili, Gürcü Hayali Partisi tarafından aday gösterildi. Seçim Kurulu üyeleri arasından 224 üye, Kavelaşvili için 'evet' oyu verirken, bir oy geçersiz sayıldı. Seçim için asgari 151 oy gereklidir ve oylama, bu koşulu sağladı.

Geçmişi ve Siyasi Kariyeri

Kavelaşvili, 22 Temmuz 1971 tarihinde Gürcistan'ın Bolnisi şehrinde doğdu. Spor kariyerine 1990 yılında adım atan Kavelaşvili, 1992-2002 yılları arasında Gürcistan Milli Futbol Takımı forması giydi. Futbolculuk yaşamını 2006 yılına kadar devam ettirdi ve ardından 2016'da Gürcü Hayali Partisi'nden parlamentoya girdi. 2020'de yeniden seçilen Kavelaşvili, 2022'de Halkın İktidarı Partisi’ni kurdu.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Tepkisi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla seçim sürecine karşı çıktığını belirtti. Tek bir adayın katıldığı seçimleri demokrasiye aykırı bulduğunu ifade eden Zurabişvili, cumhurbaşkanlığı makamında kalmaya devam edeceğini söyledi. Bunun yanı sıra, 29 Aralık'ta yeni seçilecek cumhurbaşkanının yemin töreninin yapılacağı açıklandı.

Gösteriler ve Protestolar

Parlamento önünde, hükümete yönelik düzenlenen protestolar devam ediyor. Göstericiler, yeni parlamentonun seçimlerinin yapılmasını talep ediyor. Siyasi gerginlikler ve tartışmaların yaşandığı bu süreç, Gürcistan'daki siyasi atmosferi daha da hareketlendirmiş durumda.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen ve 2016'dan beri milletvekilli olarak görev yapan Mikheil Kavelaşvili, ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçildi.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen ve 2016'dan beri milletvekilli olarak görev yapan Mikheil Kavelaşvili, ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçildi.