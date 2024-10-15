Mikolayiv'e Düzenlenen Füze Saldırısında 1 Ölü, 16 Yaralı

Mikolayiv'deki Füze Saldırısı Detayları

Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Saldırının Rus ordusu tarafından yapıldığı bildiriliyor.

Vitaliy Kim'in Açıklamaları

Mikolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın S-300 ve S-400 model füzeleriyle bölgeyi hedef aldığını duyurdu. Kim, "Gece saatlerinde Mikolayiv şehrine düzenlenen saldırıda, bir altyapı tesisi, restoran kompleksi, çeşitli ticari alanlar, evler ve araçlar hasar gördü. Yangın çıktı ve söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Yaralıların Durumu Kim, saldırı sonucu biri kadın olmak üzere toplam 16 yaralı bulunduğunu belirtti.

Donetsk Bölgesindeki Saldırı

Donetsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vadim Filaşkin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın aynı gün içerisinde bölgeye düzenlediği saldırıda 5 sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden Açıklama

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın dün gece Mikolayiv bölgesine 7 adet S-300/400 uçaksavar güdümlü füze, Çernigiv ve Sumi bölgelerine 2 adet X-59 tipi füze ve ülke genelinde 17 adet Şahed tipi insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan hava muharebeleri sonucunda, 12 İHA'nın Mikolayiv, Kiev, Odessa, Poltav, Çernigiv, Kirovograd ve Çerkası bölgelerinde düşürüldüğü bildirildi.