Mikronezya'da Batık Japon Gemisinden Yakıt Sızıntısı: Acil Durum İlanı

Chuuk resifinde tehlike: Deniz yaşamı ve ekonomi risk altında

Okyanusya ülkesi Mikronezya'da, İkinci Dünya Savaşı döneminde batan bir Japon gemisinden sızan yakıt sonrası ada ülkesinde acil durum ilan edildi. Kyodo ajansının haberine göre, Chuuk eyaleti yetkilileri, Chuuk resifinde meydana gelen sızıntının deniz yaşamı ve balıkçılık ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Yerel yönetim uluslararası destek istiyor

Eyalet hükümeti, sızan yakıtla mücadelede Japonya ve ABD'den destek beklediğini duyurdu. Batık gemi enkazından ne kadar petrol sızdığı henüz bilinmiyor, bu nedenle bölgedeki çevresel riskin boyutu tam olarak tespit edilemiyor.

Japonya'nın Palikir Büyükelçiliği ise yaptığı açıklamada Tokyo hükümetinin durumu ele almak için "somut önlemler alması gerekip gerekmediğini" araştıracağını bildirdi.

BM kürsüsünde uyarı

Mikronezya Devlet Başkanı Wesley M. Simina, New York'taki 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda ülkesinde batan Japon gemisinden yakıt sızdığını belirtti ve uluslararası toplumu müdahale çağrısında bulundu. Simina, "(Bölgedeki) Savaş kalıntıları artık balıkçılığımızı, toplumumuzu ve geçim kaynaklarımızı tehdit ediyor. Krizin ölçeği Mikronezya'nın tek başına başa çıkabileceği kapasiteyi çok aşıyor." ifadelerini kullandı.

Sızıntı çevre adalara yayılıyor

Bölgede faal dalgıçlar yakıt sızıntısını Eylül başında tespit etmişti. Eyalet hükümetinin araştırmasına göre yakıtın şimdiye kadar çevredeki adalara yayıldığı tahmin ediliyor.

Batığın kimliği

Yetkililer, batık geminin Tokyo merkezli Mitsui OSK Lines firmasına ait olduğunu ve savaş döneminde 1944 yılında ABD tarafından batırılan "Rio de Janeiro Maru" olduğunu belirtti.