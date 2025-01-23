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Mikroplastikler Beyindeki Kan Akışını Engelliyor: Fareler Üzerinde Yapılan Araştırma

Mikroplastiklerin fare beyninde kan akışını engellediği tespit edildi. Araştırma, insan sağlığı için tehlikeleri ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:02
Mikroplastikler Beyindeki Kan Akışını Engelliyor: Fareler Üzerinde Yapılan Araştırma

Mikroplastiklerin Beyne Etkisi: Fareler Üzerine Yapılan Çarpıcı Araştırma

Araştırmacılar, mikroplastiklerin insan sağlığını tehdit ettiğini bir kez daha kanıtladı. Son yapılan çalışma, farelerin beynindeki kan akışının, vücuda alınan mikroplastik parçacıkları tarafından engellendiğini gösterdi.

Araştırmanın Detayları

Bilim insanları, yemek, su ve hava yoluyla vücuda giren 5 milimetreden daha küçük plastik parçacıkların beyne olan etkilerini incelemek üzere ilk kez gerçek zamanlı fare beyin izleme teknolojisini kullandılar. Çalışma sırasında, farelere mikroplastik içeren su içirilerek, kafataslarına cerrahi işlemle şeffaf pencere yerleştirildi.

Bu şeffaf pencere sayesinde, fare beyninin durumu minyatür görüntüleme tekniği ile izlenebildi. Araştırmacılar, yaklaşık 3 saatlik gözlemin ardından, mikroplastiklerin vücutta bağışıklık hücreleri tarafından yutulduğunu keşfetti.

Kana ve Hareket Kabiliyetine Etkileri

Kan dolaşımı içerisinde ilerleyen mikroplastiklerin, beyindeki kan damarlarını tıkadığı sonucuna varan bilim insanları, bu durumun farelerin kan akışında ve hareket kabiliyetinde azalmaya yol açtığını gözlemlediler. Ayrıca, bu etkilerin birkaç gün boyu sürdüğünü de kaydettiler.

Bununla birlikte, araştırmacılar, mikroplastiklerin insan beyni üzerinde benzer nörolojik anormalliklere yol açıp açmadığı konusunda henüz kesin bir sonuca ulaşabilmiş değil.

Bu önemli araştırma, Science Advances dergisinde yayımlanmış olup, mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.

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