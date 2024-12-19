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Mikroplastikler Kolon ve Akciğer Kanserine Neden Olabilir

Yeni araştırma, mikroplastiklerin kolon ve akciğer kanseri ile üreme rahatsızlıklarına neden olabileceğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:37
Mikroplastikler Kolon ve Akciğer Kanserine Neden Olabilir

Mikroplastiklerin Sağlık Üzerindeki Tehlikeleri

Bilim insanları, solunan hava, içilen su ve yiyecekler aracılığıyla vücuda giren mikroplastiklerin, üreme rahatsızlıklarının yanı sıra kolon ve akciğer kanserine neden olabileceğini saptadı.

Araştırmanın Detayları

Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları mikroplastiklerin sindirim, solunum ve üreme sistemlerine nasıl zarar verebileceğini anlamak amacıyla fareler ve insanlar üzerinde gerçekleştirilen 1815 araştırmayı inceledi.

Plastiklerin günlük yaşamda yaygın olarak kullanılması sonucu, insanların farkında olmadan birçok mikroplastik türüne maruz kaldığını vurgulayan araştırmacılar, bu mikroplastiklerin akciğer ve kolon kanseri ile bazı üreme sorunları arasında ilişki olduğunu belirtti.

Kolon Kanseri Oranlarındaki Artış

Bilim insanları, 55 yaşın altındaki yetişkinlerin son 10 yıl içinde kolon kanserine yakalanma oranlarının yaklaşık iki kat arttığını ve tütün ürünü kullanmayan bireylerde akciğer kanseri teşhisinin oranının da yükseldiğini vurguladı. Bu artışın mikroplastiklerle ilişkili olabileceği ifade edildi.

Mikroplastik Çeşitleri ve Sağlık Etkileri

İncelenen çalışmaların çoğunun laboratuvar ortamında sıkça kullanılan bir mikroplastik türünü kapsadığını belirten araştırmacılar, mikroplastiklerin birçok farklı formunun bulunduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, insan sağlığı üzerindeki etkilerinin tam olarak anlaşılması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

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