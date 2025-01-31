Mikroplastikleri Parçalayabilen Mantar Türleri Tespit Edildi

İstanbul Üniversitesi'nden Mikropasta Çığır Açan Araştırma

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Aydın, toprakta bulunan mikroplastikleri biyolojik olarak parçalayabilen 7 farklı mantar türü tespit ettiklerini açıkladı. Bu buluş, mikroplastik kirliliğiyle mücadelede yeni bir yaklaşım sunuyor.

Mikroplastiklerin Tehditi ve Çözüm Önerileri

Mikroplastikler, 5 milimetreden küçük plastik parçaları olarak tanımlanıyor ve tarım alanlarına su yoluyla taşınarak toprak yapısını bozma riski taşıyor. Aydın, bu konuda yürütülen TÜBİTAK 1001 projesi ile mikroplastiklerin biyoçeşitliliği azalttığına ve toprakta yaşayan canlı türlerinin ölümüne neden olduğuna dikkat çekti.

İnsana Ulaşan Tehlike

Mikroplastiklerin insan vücuduna girmesiyle ilgili de çarpıcı bilgiler veren Aydın, bu parçaların tarım ürünleri üzerinden hayvanlar ve insanlar aracılığıyla bulaşabildiğini belirtti. Özellikle tarım arazilerindeki mikroplastik birikiminin kontrol altına alınmasının, insan sağlığı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Mikroplastiklere Karşı Biyolojik Yöntemler

Aydın, topraklardaki mikroplastik kirliliğinin biyolojik olarak azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini ve bu süreçte mantarların ön plana çıktığını ifade etti. Mantarların, enzimleriyle mikroplastikleri parçalayıp besin olarak tükettiklerini dile getiren Aydın, projede 7 mantar türünün mikroplastiklerin parçalanmasında %35'in üzerinde başarı gösterdiğini açıkladı.

Yeni Türler ve Arazi Çalışmaları

Profilin açıklamasına göre, projede daha önce tanımlanmayan yeni mantar türleri de keşfedildi. Aydın, bu mantarların topraktaki biyoçeşitliliği artıracak potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, bu türleri hem sera hem de arazi koşullarında denemeler yapmayı planladıklarını belirtti.

Aydın, "Bu süreç, laboratuvar ortamında elde ettiğimiz başarıların gerçek yaşamda da karşılık bulması için oldukça önemli" diyerek, araştırma sonuçlarının tarım alanlarında devrim yaratabileceğine dikkat çekti.