MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

MİKSEN’e Üye 13 Belediye Şirketiyle Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasına (MİKSEN) üye 13 belediyenin personel şirketleri için Hizmet-İş Sendikası ile yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yüzde 40 Zam ve Enflasyon Farkı

Toplu iş sözleşmesi kapsamında, maaş ve sosyal haklarla birlikte işçilere yüzde 40 zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, işçilere ilk 6 ay boyunca enflasyon farkı, ikinci 6 ay için ise enflasyon farkı ve yüzde 2 refah payı artışı sağlanacak.

Haftalık Çalışma Süresi 40 Saate İniliyor

Sözleşme ile birlikte, söz konusu 13 belediyede çalışan işçilerin haftalık çalışma süreleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren 45 saatten 40 saate indirilecektir.

Teşekkür ve Umut Mesajı

MİKSEN Genel Başkanı Avukat Fatih Sultan Mehmet Çiçek, toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticilerine teşekkür etti. Ayrıca, imzalanan sözleşmelerin toplamda yaklaşık 25 bin işçiyi kapsayarak işçilere, işverenlere ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.