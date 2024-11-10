DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.734.457,94 -4,3%

MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

MİKSEN'e bağlı 13 belediye şirketinde çalışan işçilere, Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi ile yüzde 40 zam yapılacak.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:30
MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

MİKSEN’e Üye 13 Belediye Şirketiyle Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasına (MİKSEN) üye 13 belediyenin personel şirketleri için Hizmet-İş Sendikası ile yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yüzde 40 Zam ve Enflasyon Farkı

Toplu iş sözleşmesi kapsamında, maaş ve sosyal haklarla birlikte işçilere yüzde 40 zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, işçilere ilk 6 ay boyunca enflasyon farkı, ikinci 6 ay için ise enflasyon farkı ve yüzde 2 refah payı artışı sağlanacak.

Haftalık Çalışma Süresi 40 Saate İniliyor

Sözleşme ile birlikte, söz konusu 13 belediyede çalışan işçilerin haftalık çalışma süreleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren 45 saatten 40 saate indirilecektir.

Teşekkür ve Umut Mesajı

MİKSEN Genel Başkanı Avukat Fatih Sultan Mehmet Çiçek, toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticilerine teşekkür etti. Ayrıca, imzalanan sözleşmelerin toplamda yaklaşık 25 bin işçiyi kapsayarak işçilere, işverenlere ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
2
Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Bağımsız Türkiye Vurgusu Yaptı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi
4
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
5
MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
6
Emine Erdoğan, Atatürk’ü 86. Yılında Saygıyla Andı
7
İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek