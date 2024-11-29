MIKTA Ülkeleri, Kimyasal Silahlar Konferansı'nda Yapay Zekanın Güvenli Kullanımını Vurguladı

MIKTA Ülkeleri Yapay Zeka İçin Ortak Bildiri Yayınladı

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de düzenlenen 29. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (KSS) Taraf Devletler Konferansı'nda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu MIKTA ülkeleri, yapay zekanın güvenli kullanımına ilişkin önemli bir ortak bildiri yayımladı.

Yapay Zeka ve Silah Kontrolü

Meksika'nın Lahey Büyükelçisi Carmen Moreno Toscano başkanlığında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluştuğu MIKTA grubu, yapay zeka teknolojilerinin silah kontrolü ve uluslararası silahsızlanma çabalarındaki rolüne vurgu yaptı. Bu bağlamda, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin KSS'nin uygulanmasında sunduğu fırsatlar kadar, olası risklerine de dikkat çekildi.

Türkiye'nin Katkıları

Bildiride, Türkiye ve Güney Kore'nin düzenlediği 'Yapay Zekanın Askeri Alanda Sorumlu Kullanımı' konferanslarına atıfta bulunuldu. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AFAD'ın Ankara'da düzenlediği 3. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon, Nükleer Kongresi'ne Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Dış İlişkiler Direktörü Hong Li'nin katıldığını belirtti.

Ünal, ayrıca Türkiye'den bir laboratuvarın ilk kez KSYT ihtisas laboratuvarı olarak seçilmesi ve Terörizm Konulu Açık Uçlu Çalışma Grubu'nun masa başı tatbikatına ilk kez katılım sağlandığını duyurdu. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Sermet Sezigen'in KSYT 2025 Bilimsel Danışma Kurulu üyeliğine seçildiği de müjdelenen diğer bir gelişme oldu.

Konferansın Önemi

Her yıl taraf devletlerce toplanan ve bu yıl 25-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenen konferans, KSS'nin uygulanmasını denetleme, amaçlarını teşvik etme ve uyumu gözden geçirme hedefleri doğrultusunda önemli bir platform oluşturdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.