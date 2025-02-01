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Mil-Diyanet Sen'den LGBT Derneklerine Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı

Mil-Diyanet Sen, LGBT derneklerinin kapatılması için İstanbul'da imza kampanyası başlattı ve aile değerlerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:41
Mil-Diyanet Sen'den LGBT Derneklerine Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı

İstanbul'da LGBT Derneklerinin Kapatılması İçin İmza Kampanyası

İstanbul'da bir araya gelen Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışmaları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, LGBT derneklerinin kapatılması amacıyla imza kampanyası başlattı. Beyoğlu'nda stant kuran grup, "Ülkemde sapkın LGBT derneği istemiyorum" ve "Tüm LGBT dernekleri kapatılsın" yazılı pankartlar açarak dikkat çekti.

Mil-Diyanet Sen'den Önemli Açıklamalar

Mil-Diyanet Sen İstanbul İl Başkanı Muhammet Faruk Gür, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT ile mücadele edeceğine dair ifadelerine dikkat çekti. 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesini hatırlatan Gür, şunları kaydetti:

"Bizler de ailede ve toplumda yaşanan sosyal çürüme ve ahlaki yozlaşmayı önlemeye yönelik ciddi çalışmalar yürüten Mil-Diyanet Sen olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmak için bugün bu imza kampanyasını başlatıyoruz."

İki Dilekçe Verildi

Gür, LGBT derneklerinin kapatılması için İçişleri Bakanlığına iki kez dilekçe verdiklerini belirtti. Bazı ülkelerin benzer dernekleri kapatarak propagandalarını yasakladığına dikkat çeken Gür, "Ülkemizde de ailemizi, gençliğimizi ve neslimizi ifsat eden sapkın LGBT derneklerinin kapatılması şarttır. İşte bunun için bizler de bu ifsat hareketi ve sapkın yapıyla sonuna kadar mücadele edecek ve tertemiz neslimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya Vatandaş İlgi Gösterdi

Basın açıklamasının ardından, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar için imza toplandı.

İstanbul'da toplanan Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışmaları Sendikası (Mil-Diyanet...

İstanbul'da toplanan Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışmaları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, LGBT derneklerinin kapatılması için imza kampanyası başlattı. Mil-Diyanet Sen İstanbul İl Başkanı Muhammet Faruk Gür, burada basın açıklaması yaptı.

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