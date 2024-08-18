Milan Katliamı'nın Yaraları 37 Yıl Sonra da Taze

Milan Katliamı'nın Yıldönümü

37 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen katliam, 27 kişinin canını aldı. Bu kanlı olayda birçok aile, sevdiklerinden oldu ve acılar hala dinmedi.

Hatıralar Tazeliğini Koruyor

Katliamda 9 yakınını kaybeden Nevzat Beştaş, yaşadığı acıyı şu sözlerle aktardı: "Hatırladığımız zaman o günkü acıyı aynı şekilde çekiyoruz. İnsan acıyı unutmuyor. Acı olan şeyler unutulmaz." Olayın yaşandığı gece iş nedeniyle Siirt'te bulunan Beştaş, sabah katliam haberini alır almaz köyüne gitti.

Mezra'dan Göç Eden Aileler

Katliam sonrasında birçok aile mezrayı terk etmek zorunda kaldı. Beştaş, "Daha sonra herkes mezrayı terk etti. Kimi Siirt'e kimi İstanbul'a göç etti." diyerek yaşanan trajedinin ardından pek çok aileye de acı geldiğini ifade etti.

Olayı Unutamayan Tanıklar

Mezrada yaşayan Mehmet Nasih Talu da katliam günü orada bulunmuştu. Şu an geri döndüğünü belirten Talu, "Unutamıyoruz. Bu kadar zor bir şey." dedi. Talu'nun oğlu İkram da, "Halen katliamı unutmuyoruz, unutamıyoruz." olsa da acı hafızalarında yer etmeye devam ediyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 37 yıl önce gerçekleştirilen, 27 kişinin yaşamını yitirdiği Milan katliamının acısı dinmedi.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 37 yıl önce gerçekleştirilen, 27 kişinin yaşamını yitirdiği Milan katliamının acısı dinmedi.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 37 yıl önce gerçekleştirilen, 27 kişinin yaşamını yitirdiği Milan katliamının acısı dinmedi.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 37 yıl önce gerçekleştirilen, 27 kişinin yaşamını yitirdiği Milan katliamının acısı dinmedi.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 37 yıl önce gerçekleştirilen, 27 kişinin yaşamını yitirdiği Milan katliamının acısı dinmedi.