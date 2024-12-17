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Milano'da Açık Havada Sigara İçmek Yılbaşından İtibaren Yasaklanacak

Milano'da 1 Ocak 2025 itibarıyla açık hava alanlarında sigara içmek yasaklanıyor. Yeni düzenleme hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:44
Milano'da Açık Havada Sigara İçmek Yılbaşından İtibaren Yasaklanacak

Yılbaşından İtibaren Sigara İçmek Yasak

İtalya'nın ikinci büyük şehri Milano, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren açık hava alanlarında sigara içmeyi yasaklayacak. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu karar, Milano Belediyesi'nin iklim ve hava planlaması çerçevesinde aldığı yeni bir önlem.

Kapsam Genişletiliyor

Milano Belediyesi daha önce 2021 yılında statlar, parklar, mezarlıklar ve otobüs durakları gibi ortak yaşam alanlarına kısıtlı sigara içme yasağını getirmişti. Şimdi ise bu yasakların kapsamı genişletilerek, kamusal alanlarda sigara içmek tamamen yasaklanıyor.

Özel Alanlar ve Cezalar

Yeni düzenleme ile birlikte, yalnızca diğer insanlarla en az 10 metre mesafe olması şartıyla belirlenen özel alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilecek. Bu kurala uymayanlar ise 40 ile 240 avro arasında değişen para cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Hava Kalitesi ve Karbon Emisyonları

Milano'da yapılan hava kalitesi ölçümlerine göre, şehirdeki hava kirliliğinin yüzde 7 oranında sigara tüketiminden kaynaklandığı ifade ediliyor. Bu karar, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarının yarı oranında azaltılmasına yönelik hazırlanan programın bir parçası olarak devreye alınacak.

Tütün Üreticilerinin İtirazı

Ancak, bazı tütün üreticileri ve bayileri, Milano Belediyesi’nin böyle bir yasak getirme yetkisinin olmadığı gerekçesiyle yeni düzenlemeye bölge mahkemesinde itiraz etmeyi planlıyor.

Torino'da Benzer Bir Uygulama

Milano'dakine benzer bir karar, bu yılın nisan ayında kuzeydeki bir diğer sanayi kenti Torino'da da uygulanmaya konmuştu. Torino Belediyesi, açık alanlarda 5 metreden yakın mesafede başkalarına sigara içilmesine yasak getirmişti.

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