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Milano'da Göçmen Genç Ölümü Protestolara Yol Açtı

Milano'da polis takibindeki gençlerin kazası sonrası gerçekleşen protestolar, şehirde gerginliğe neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:53
Milano'da Göçmen Genç Ölümü Protestolara Yol Açtı

Milano'da Şiddetli Protestolar Patlak Verdi

İtalya'nın Milano kentinde, cumartesi gecesi polis takibindeki göçmen kökenli iki genç motosiklet kazası geçirerek olayların fitilini ateşledi. Kazada, 20'li yaşlardaki Mısırlı Ramy Elgaml hayatını kaybederken, yanındaki 22 yaşındaki Tunuslu genç yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları ve Protestolar

23 Kasım'ı 24 Kasım'a bağlayan gece, bir polis kontrol noktasında durmayı reddeden gençler, Ripamonti Caddesi'nde kaza yaptı. Elgaml'ın ölümü, Milano'daki göçmen topluluğu arasında öfkeyle karşılandı ve hemen ardından Corvetto semtinde protestolar başladı.

Protestocular, pazar ve pazartesi geceleri yaklaşık 70 kişilik bir grupla bazı sokakları bariyerler kurarak trafiğe kapatmaya çalıştı. Göstericilerin bariyerleri ateşe vermesiyle birlikte, güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.

Güvenlik Güçleriyle Çatışma

Olaylarda göstericilerin güvenlik güçlerine karşı şişe ve havai fişek attığı, güvenlik güçlerinin de göz yaşartıcı gaz kullanarak karşılık verdiği bildirildi. Olaylar sırasında Karadağlı

Olayların Devamı ve Durum

Corvetto semtinde iki gece süren gösterilerin ardından, son 12 saatin daha sakin geçtiği ama tansiyonun yüksek seyrettiği kaydedildi. İtalyan basını, Elgaml'ın ölümüne karşı düzenlenen protestoların Milano'da küçük çaplı bir isyan halini aldığını yazdı.

Öte yandan, Elgaml'a yapılan otopsi işlemlerinin, kalp krizi geçirdiği ve kurtarılamadığı yönündeki iddiaları netleştirmek amacıyla gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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