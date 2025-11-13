Milano Savcılığı Lahey'den Keskin Nişancılar Belgelerini İstedi

Milano Savcılığı Lahey Belgelerini Talep Etti

İtalya'da Milano Savcılığı, Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da "spor amacıyla insan avına" katıldığı iddia edilen keskin nişancılarla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık, o dönem sivillere yardım etmek için gönüllü olarak çalışan Amerikalı itfaiyeci John Jordan'ın Lahey'deki uluslararası mahkemeye verdiği ifadelerin kopyalarına erişim talep etti.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturmayı yürüten Savcı Alessandro Gobbis, Lahey'deki mahkemede bulunan tüm belge ve tanıklıkları toplamak ve İtalyan vatandaşlarının Saraybosna'da işlediği iddia edilen suçları incelemek istiyor. Haberi ilk duyuran La Repubblica gazetesi, savcılığın uluslararası kayıtlara erişim talebini aktardı.

Jordan'ın Lahey'deki ifadesi

John Jordan, 2007'de Lahey'deki mahkemeye verdiği ifadede Saraybosna'da kaldığı süre boyunca "yerel halka benzemeyen" kişileri sıkça gördüğünü anlattı. Jordan, "Kıyafetlerinden, taşıdıkları silahlardan ve hareket etme biçimlerinden buralı olmadıkları çok açık bir şekilde anlaşılıyordu. Bunları, rehber gibi davranan yerli insanlar yönlendiriyordu" dedi.

Jordan, bu kişilerin Mostar ve çevresinde de görüldüğünü belirterek, "Hem sivil, hem askeri kıyafetler giyiyorlardı. Ama onları ayıran şey silahlarıydı. Yerel savaşçıların belirgin silah tipleri vardı. Bu yabancılar ise daha çok domuz avında, örneğin Schwarzwald'da (Kara Orman) kullanılan av tüfeklerine benzer silahlar kullanıyorlardı. Bunlar kentsel çatışmada kullanılacak silahlar değildi. Yabancıydılar, amatördüler ama tehlikeliydiler" ifadelerini kullandı.

Jordan ayrıca saldırganların hedef seçme eğilimlerine değinerek, "Bazı saldırılarda genel olarak ailenin en küçük üyelerinin hedef alındığını fark ettim. Bir çocuk ve bir yetişkin birlikte yürürse, vurulan çocuk oluyordu. Bir grup genç kız varsa, hedef çoğu zaman en çekici olan oluyordu. Neden bilmiyorum, Tanrı bilir. Ama bir aileyi yok etmek istiyorsanız, çocuğu vurursunuz. Bu diğer tüm aile üyelerini yıkar" dedi.

Keskin nişancı saldırıları ve kayıplar

Saraybosna kuşatmasına ilişkin verileri toplayan FAMA'ya göre, şehirde keskin nişancılar tarafından hedef alınan 60'ı çocuk olmak üzere en az 225 kişi hayatını kaybetmiş, en az 1.030 kişi ise yaralanmıştı. Kuşatma sırasında şehir 5 Nisan 1992'den 29 Şubat 1996'ya kadar hedef alındı ve ana bulvarlardan biri gayri resmi olarak "Keskin Nişancı Bulvarı" olarak anıldı.

Saraybosna Kuşatması'nın bilançosu

Modern tarihin en uzun kuşatmalarından biri kabul edilen Saraybosna Kuşatması boyunca toplam 11.541 kişi hayatını kaybetti; bunların 1.601'i çocukti. Kuşatma süresince şehre ortalama günde 330 top mermisi isabet ederken, en ağır gün olan 22 Temmuz 1993'te kente 3.700'den fazla top mermisi atılmıştı.

Sırp güçleri, kuşatmanın başlangıcından itibaren şehri birkaç noktadan keserek kontrol altına almaya çalıştı. Buna karşı Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu, polis ve sivil direnişçiler şehrin kritik bölgelerini savunarak düşüşü engelledi. Kuşatma döneminde şehrin belirli bölgeleri ve çevresindeki dağlar Sırp güçlerinin kontrolündeydi; giriş çıkışlar ise havalimanı altındaki "Umut Tüneli" olarak bilinen dar tünelden sağlanabiliyordu.

İTALYA, BOSNA SAVAŞI’NDAKİ KESKİN NİŞANCILAR HAKKINDA ULUSLARARASI BELGELERİ TALEP ETTİ (ARŞİV-EPA)